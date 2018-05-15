Fenerbahçe idman yaptı
Sarı-Lacivertliler Karabük önünde antrenman maçı yaptılar ve zorlanmadılar.
Böylece Akhisar önünde kaybettikleri kupanın moral bozukluğunu biraz olsun üzerlerinden attılar.
Fenerbahçe'de Fernandao ve Giuliano takımın en iyi isimleri olarak dikkat çekti.
Sarı-Lacivertli takımın dünkü karşılaşmada en iyi yanı rakibini küçümsememesi oldu.
Daha maçın ilk dakikasından itibaren sanki çok önemli bir maça çıkıyorlarmış gibi ciddiydiler. Asla laubalilik yapmadılar.
Karabük de güçlü rakibi önünde elinden geleni yapmaya çalıştı.
Ancak gücü yetmedi. Oyunu çirkinleştirmediler.
Ancak Fenerbahçe karşısında fazla direnemediler.
Sarı-Lacivertliler bu sonuçla arka arkaya 7. galibiyetini elde etti. Bu önemli bir başarı.
Fenerbahçe eğer şampiyonluğu kaybedecekse bunda en önemli neden özellikle Gençlerbirliği ve Akhisar önünde kaybettikleri puanlar olacak.
Fenerbahçe son hafta artık bir mucize bekleyecek. Göztepe, Galatasaray'ı yener Başakşehir de puan kaybederse F.Bahçe şampiyon olabilir.
Bekleyip göreceğiz.
MAÇIN iYiSi: FERNANDAO
Tartışmasız maçın en iyi ismiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RYBKA
Karabük kalecisi dün çok kötüydü.
- Haberler
- Yazarlar
- Oktay DERELİOĞLU
- Fenerbahçe idman yaptı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yedek kuvvet! 14 Mayıs 2018, Pazartesi SON iki sezonun şampiyonu, ligin en iyi kadrosuna sahip takımı, bundan 5 ay önce Avrupa'yı kasıp kavuran Beşiktaş...
- Umudunu kaybetmedi 08 Mayıs 2018, Salı Beşiktaş şampiyonluk umudunu kaybetmesine rağmen Şampiyonlar Ligi hedefi için kritik bir maça çıktı. Avrupa'da...
- İnancın zaferi 07 Mayıs 2018, Pazartesi SON haftalarda fırtına gibi esen Fenerbahçe'nin iddiasız Bursa karşısında seyircisinin önünde rahat bir galibiyet...
- Aydınus böyle istedi 30 Nisan 2018, Pazartesi Dün geceki maçla ilgili söylenecek ilk şey hakem Fırat Aydınus'un 4. dakikaka Belhanda'ya Medel'e dirsek attığı...
- Virajı kayıpsız döndü! 29 Nisan 2018, Pazar Son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çekene Fenerbahçe, dün Kasımpaşa'da yükselen form grafiğini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler...
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri