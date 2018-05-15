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  1. Yedek kuvvet!
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 15 Mayıs 2018, Salı

Fenerbahçe idman yaptı

Fenerbahçe için bu maçta 3 puan çok önemliydi. Karabük önünde maça mutlak favori olarak çıktılar. Bundan sonra Konyaspor maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi biletini almaları gerekiyor. Bu hedefe ulaşırlarsa ligde Galatasaray'dan sonra sonra yine başarılı ekiplerden biri olacak.
Sarı-Lacivertliler Karabük önünde antrenman maçı yaptılar ve zorlanmadılar.
Böylece Akhisar önünde kaybettikleri kupanın moral bozukluğunu biraz olsun üzerlerinden attılar.
Fenerbahçe'de Fernandao ve Giuliano takımın en iyi isimleri olarak dikkat çekti.
Sarı-Lacivertli takımın dünkü karşılaşmada en iyi yanı rakibini küçümsememesi oldu.
Daha maçın ilk dakikasından itibaren sanki çok önemli bir maça çıkıyorlarmış gibi ciddiydiler. Asla laubalilik yapmadılar.
Karabük de güçlü rakibi önünde elinden geleni yapmaya çalıştı.
Ancak gücü yetmedi. Oyunu çirkinleştirmediler.
Ancak Fenerbahçe karşısında fazla direnemediler.
Sarı-Lacivertliler bu sonuçla arka arkaya 7. galibiyetini elde etti. Bu önemli bir başarı.
Fenerbahçe eğer şampiyonluğu kaybedecekse bunda en önemli neden özellikle Gençlerbirliği ve Akhisar önünde kaybettikleri puanlar olacak.
Fenerbahçe son hafta artık bir mucize bekleyecek. Göztepe, Galatasaray'ı yener Başakşehir de puan kaybederse F.Bahçe şampiyon olabilir.
Bekleyip göreceğiz.

MAÇIN iYiSi: FERNANDAO
Tartışmasız maçın en iyi ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RYBKA
Karabük kalecisi dün çok kötüydü.

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