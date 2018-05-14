Yol Durumu
  1. Umudunu kaybetmedi
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi

Yedek kuvvet!

SON iki sezonun şampiyonu, ligin en iyi kadrosuna sahip takımı, bundan 5 ay önce Avrupa'yı kasıp kavuran Beşiktaş dün Osmanlı deplasmanına şampiyonluğa havlu atmış olarak çıktı. Büyük takımlar için böyle bir psikolojinin altından kalkmak kolay değildir. Beşiktaş da bunun zorluklarını yaşadı. Zaten sakat ve cezalı futbolcuların yokluğu da büyük bir sıkıntıya neden oldu. Düşünün, ligin en geniş kadrosuna sahip olan Beşiktaş'ın sol bekinde ilk yarıda Necip, ikinci yarıda Lens oynadı. Siyah-Beyazlılar ilk yarıda maça konsantre olmakta çok zorlandı. Osmanlı 1 gol attı, daha fazla da atabilirdi.

DAHA COŞKULUYDU
İkinci yarının başında daha coşkulu bir takım izledik.
Sanırım Şenol hoca devre arasında kulakları çekmiş.
Bunun neticesinde art arta gelen iki golle Beşiktaş bir önde öne geçti. Serdar Gürler'in golünün ardından maç çok git-gelli bir maç izledik. İki takım da önemli fırsatlar harcadı. Son sözü ise Love söyledi. Beşiktaş sonuç olaraz az olan Şampiyonlar Ligi şansını son haftaya taşıdı. Kulübeden gelen Pektemek ve takımın yedek gücü Necip çok yürekli oynadı.
Talisca takımın en kötüsüydü.

MAÇIN iYiSi PEKTEMEK
Çok yürekli oynadı. Takımı ateşledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TALISCA
Galiba aklı transferde. Çok etkisiz
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