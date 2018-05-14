Yedek kuvvet!
DAHA COŞKULUYDU
İkinci yarının başında daha coşkulu bir takım izledik.
Sanırım Şenol hoca devre arasında kulakları çekmiş.
Bunun neticesinde art arta gelen iki golle Beşiktaş bir önde öne geçti. Serdar Gürler'in golünün ardından maç çok git-gelli bir maç izledik. İki takım da önemli fırsatlar harcadı. Son sözü ise Love söyledi. Beşiktaş sonuç olaraz az olan Şampiyonlar Ligi şansını son haftaya taşıdı. Kulübeden gelen Pektemek ve takımın yedek gücü Necip çok yürekli oynadı.
Talisca takımın en kötüsüydü.
MAÇIN iYiSi PEKTEMEK
Çok yürekli oynadı. Takımı ateşledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ TALISCA
Galiba aklı transferde. Çok etkisiz
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- Oktay DERELİOĞLU
- Yedek kuvvet!
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