Umudunu kaybetmedi
Avrupa'da çok iyi işler yaptığı bir sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak büyük bir hayal kırıklığı olur.
Beşiktaş maça çok hızlı bir başlangıç yaptı. Kayseri savunma yapmaya çalıştı. Quaresma'nın harika ortasında Tosic ile kilidi açan Beşiktaş akabinde Adriano'nun muhteşem golüyle rahatladı ve soyunma odasına 2-0 önde girdi.
LOVE ÇOK ETKİSİZDİ
Herkes Beşiktaş'tan daha fazla gol beklerken iyi oynayan Tosic'in basit bir hatası takımın ahengini bozdu. Şenol Güneş haliyle Vagner Love'u alıp Necip'i sahaya sürdü.
O bölgeye de Medel'i çekti. Maçın bir anlamda Beşiktaş adına üretkenliği bitti. Beşiktaş hak ettiği bir galibiyet aldı. Siyah- Beyazlılar'ın Şampiyonlar Ligi hedefi devam ediyor.
Ancak Negredo'nun sakatlığında şans bulan Vagner Love'u yine etkisiz buldum.
Oyunda kaldığı süre içinde çok fazla sahada gözükmedi. Etkili ayaklar yine Babel, Talisca, Medel, Adriano ve Tosic'ti.
MAÇIN iYiSi: MEDEL
Müthiş savaştı.
Harika bir oyun oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LOVE
Adeta hayalet gibiydi. Hiç etkili değildi.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Umudunu kaybetmedi
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