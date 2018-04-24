Fenerbahçe geliyor!
MÜTHİŞ HEYECAN
Ve Fener hakederek bir galibiyet aldı. Giuliano çok etkili oynadı. Soldado, Aatıf, Dirar da ofansif anlamda üreten oyunculardı. Daha sonra oyuna giren Valbuena da skora katkı vermeyi başardı. Baktığımızda Fener hakettiği bir galibiyet kazandı. Son haftalar çok çetin geçeceğe benziyor. Son yıllarda göremediğimiz 4 takımın şampiyonluk potasında olduğu bir lig var. Hepsinin de puanları birbirine çok yakın. Son 4 haftada bizi büyük heyecan bekliyor.
MAÇIN iYiSi: GIULIANO
Çok istekli ve etkiliydi. Skora da katkı yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SAKIB
Defansta ve ofansta kötü bir gece geçirdi.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Fenerbahçe geliyor!
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