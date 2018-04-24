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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 24 Nisan 2018, Salı

Fenerbahçe geliyor!

İlk dakikalardan itibaren çok etkili bir Fenerbahçe vardı sahada. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında hiç direnemedi. Antalyaspor da küme düşme hattındaydı oysaki. Düşme hattındaki bir takım daha etkili bir futbol ortaya koyabilirdi. Fenerbahçe pozisyonlara çok rahat girdi. Özellikle her türlü varyasyonunu yaptılar. Kanat organizasyonları, merkezden pozisyon bulma.... Hepsini yaptılar. Atılan goller de zaten hep böyle oldu. Fenerbahçe sezonun sonuna doğru formunun zirvesinde olmayı başardı. Ama tabii basit hatalar yapan bir Fenerbahçe var. Özellikle yedikleri gol basit bir hataydı. Her şeye rağmen takım oyununu iyi oynayan bir Fenerbahçe var.

MÜTHİŞ HEYECAN
Ve Fener hakederek bir galibiyet aldı. Giuliano çok etkili oynadı. Soldado, Aatıf, Dirar da ofansif anlamda üreten oyunculardı. Daha sonra oyuna giren Valbuena da skora katkı vermeyi başardı. Baktığımızda Fener hakettiği bir galibiyet kazandı. Son haftalar çok çetin geçeceğe benziyor. Son yıllarda göremediğimiz 4 takımın şampiyonluk potasında olduğu bir lig var. Hepsinin de puanları birbirine çok yakın. Son 4 haftada bizi büyük heyecan bekliyor.

MAÇIN iYiSi: GIULIANO
Çok istekli ve etkiliydi. Skora da katkı yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SAKIB
Defansta ve ofansta kötü bir gece geçirdi.
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