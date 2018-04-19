Beşiktaş gibi oynarsa rahat kazanır
F.Bahçe ve Beşiktaş kupada çok önemli bir rövanş maçına çıkacak. Beşiktaş Kadıköy'de 2005'ten bu yana kazanamıyor. Serinin sona erip ermemesinden ziyade derbilerde kavga ve gürültü olmamasını diliyorum. Futbolcular kabadayılık yapmaya kalkmasın. Rakibe değil futbol topuna karşı sert oynansın. Millet birbirine yumruk ve kasti tekme atmasın. Kırmızı kartlar havada uçuşmasın.
BEŞİKTAŞ İÇİN GALİBİYET NORMAL
Beşiktaş 2-2'nin rövanşında tabii ki eleyebilir. Çünkü Beşiktaş'ın Kadıköy'de galip gelme kapasitesi var. Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Monaco ve Leipzig'i deplasmanda yendiler. Buna göre Fenerbahçe'yi de yenmeleri hiç sürpriz sayılmamalı.
QUARESMA MUTLAKA OYNATILMALI
Quaresma'nın yedek bırakılacağı konuşuluyor. Ben bu rotasyonun doğruluğuna inanmıyorum. Quaresma hala akıllanmamışsa ben sadece F.Bahçe maçında değil bütün maçlarda oynatmam. Bu nedenle bu maçta forma giymelidir.
GÜNEŞ BU ÜLKENİN EN İYİLERİNDEN
Güneş'in Kadıköy'de hocalık kariyerinde 1 galibiyet yaşaması onun kötü hoca olduğu anlamını taşımıyor. Ona bakarsın Beşiktaş'a gelene kadar hocalık kariyerinde hiç şampiyonluk yaşamamıştı. Güneş bu ülkenin en iyi hocalarından biridir.
HER ŞEY BABEL&TALİSCA'YA BAĞLI
Beşiktaş'ta Babel ve Talisca'nın göstereceği performans çok önemli. Bu iki oyuncu maçın kaderini belirleyecektir. Eğer bu iki oyuncu oynar ve formda olursa Beşiktaş finale çıkar. Bu iki oyuncu formsuz ve kötü olursa Beşiktaş bugün elenir.
FUTBOLCULARIN SAKİN OLMASI ŞART
Sahaya çıkacak 22 oyuncu içinde herhalde 5 ya da 6 Türk oyuncu oynayacak. Yabancılar da bize uymaya başladı. Futbolcular sakin olmalı. Sen gidip adama tekme atmayacaksın. Bir futbolcu sadece o maçı değil ondan sonraki maçları da düşünmeli.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Beşiktaş gibi oynarsa rahat kazanır
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