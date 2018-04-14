Kartal ezdi geçti
Gençlerbirliği'nin Galatasaray'a çelme takmasından sonra Akhisar'ın da Beşiktaş'a karşı bir direnç göstermesi bekleniyordu ama Siyah-Beyazlılar rakibine neredeyse hiç fırsat vermedi.
Süper Lig'in en formda futbolcusu olarak gördüğüm Babel, dün harika bir futbol oynadı ve alınan galibiyette başrol oynadı. İki golle yıldızlaşan Hollandalı takım arkadaşlarının da performansını artırdı.
KRİTİK GALİBİYET
Dün takım olarak sahada çok iyi bir Beşiktaş vardı.
Fabri'den başlayarak en uçtaki Negredo'ya kadar herkes görevini en iyi şekilde yaptı. Oyun disiplinini bir an olsun elden bırakmayan Kartal, Galatasaray-Başakşehir maçının olduğu haftada oldukça kritik bir galibiyet aldı.
Akhisarspor'dan farklı bir galibiyet ve maç fazlasıyla lider olarak dönen Beşiktaş, şampiyonluğun en ciddi favorilerinden biri olduğunu gösterdi. Siyah-Beyazlılar aynı zamanda hafta içi Fenerbahçe ile kupada oynanacak olan rövanş maçı öncesinde moral kazandı.
MAÇIN İYİSİ BABEL: İki harika golle maça damga vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELEZNYOV: Akhisar'ın forveti çok etkisizdi.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Kartal ezdi geçti
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