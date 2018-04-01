Yol Durumu
  1. İki farklı Milli Takım
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 01 Nisan 2018, Pazar

İkinci gol gelmeyince

Milli maç arasından önce kaybedilen Başakşehir maçı Beşiktaş'a tek bir yol bırakmıştı... Şampiyonluk için kalan 8 maç da kazanılmalıydı... Dünkü rakip Alanya son haftalarda çıkış içindeydi. Özellikle Mesut Bakkal'ın gelişinin ardından bir ivme kazandılar. Zor bir maç olacağını düşünüyordum, öyle de oldu. Şenol Güneş, Lens'in formsuzluğu nedeniyle sistemde değişikliğe gitti. Bilinen 4-2-3-1 dizilişi yerine 4-3-3 tercih edildi. Orta alanda Atiba, Tolgay ve Oğuzhan üçlüsü oynarken, Talisca sağa daha yakındı.

BÜYÜK STRES OLDU
Beşiktaş dün iç sahada bu sezonki en etkisiz oyunlarından birini oynadı ve yine tüm hücum yükü Talisca'nın omuzlarına bindi. O da üzerine düşeni yaptı ve mükemmel bir golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Ardından Talisca'nın kaçırdığı pozisyon çok kritikti. Eğer o da gol olsa Beşiktaş tamamen oyunu koparacaktı. Fakat skor 1-0 kaldığı için Alanyaspor da hep oyunun içinde oldu. İkinci yarıda 2. gol gelmeyince takımda stres arttı. Bu da oyun kalitesini olumsuz etkiledi. Alanya karşısında zorlanan Kartal, maçı yıldız oyuncularıyla kopardı. Ligde son bölüme girilirken sonuç olarak önemli bir galibiyet alındı.

MAÇIN EN İYİSİ: TALISCA
​Çok etkili değildi ama üç puanı getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: NEGREDO
Yine çok kötü bir futbol sergiledi.
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