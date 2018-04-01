İkinci gol gelmeyince
BÜYÜK STRES OLDU
Beşiktaş dün iç sahada bu sezonki en etkisiz oyunlarından birini oynadı ve yine tüm hücum yükü Talisca'nın omuzlarına bindi. O da üzerine düşeni yaptı ve mükemmel bir golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Ardından Talisca'nın kaçırdığı pozisyon çok kritikti. Eğer o da gol olsa Beşiktaş tamamen oyunu koparacaktı. Fakat skor 1-0 kaldığı için Alanyaspor da hep oyunun içinde oldu. İkinci yarıda 2. gol gelmeyince takımda stres arttı. Bu da oyun kalitesini olumsuz etkiledi. Alanya karşısında zorlanan Kartal, maçı yıldız oyuncularıyla kopardı. Ligde son bölüme girilirken sonuç olarak önemli bir galibiyet alındı.
MAÇIN EN İYİSİ: TALISCA
Çok etkili değildi ama üç puanı getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: NEGREDO
Yine çok kötü bir futbol sergiledi.
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- Oktay DERELİOĞLU
- İkinci gol gelmeyince
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