İki farklı Milli Takım
Dünkü Karadağ maçına da genç isimlerden kurulu bir ilk 11'le başlayan Ay-Yıldızlılar Cengiz ve Okay'ın golleriyle karşılaşmaya fırtına gibi girdi.
Özellikle Okay attığı golün yanı sıra çok iyi bir oyun sergiledi. İlk yarım saat çok iyi oynayan A Milliler, ardından ise oyunun kontrolünü rakibine bıraktı. Böyle olunca da Karadağ ilk yarının son dakikasında farkı bire indirdi.
TEMPOMUZ YOKTU
Soyunma odasına şok bir golle giden A Milli Takım ikinci yarıda rakibine karşı koyamadı.
Genç futbolcular çok yavaş oynadı ve rakiplerine karşı koyamadılar. Ay-Yıldızlıların ikinci devre bu kadar temposuz ve durağan olmasını anlayamadım.
Cengiz, Hakan, Enes, Çağlar, Yunus gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayan futbolculardan kurulu bir ekibin sahada daha iyi bir mücadele ortaya koymasını beklerdim. Milli Takımımız ikinci yarıda futbol adına hiçbir şey üretmeyince beraberlik golünün gelmesi kaçınılmaz oldu ve 2-0 öne geçtiğimiz maçtan beraberlikle ayrıldık. Türk Milli Takımı gelecekte başarılı olmak istiyorsa dün akşamkinden çok daha iştahlı olmalı.
MAÇIN İYİSİ OKAY: Güzel bir gol attı. Çok enerjiktti
MAÇIN EN KÖTÜSÜ KAAN: Sağ bekte çok etkisiz kaldı.
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- Oktay DERELİOĞLU
- İki farklı Milli Takım
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