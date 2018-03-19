Yol Durumu
  1. Fener ağır yaralı
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 19 Mart 2018, Pazartesi

Altın fırsatı kaçırdı

BEŞİKTAŞ, şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Başakşehir maçına daha istekli başlamalıydı.
İsteği bir kenara bırak ilk 20 dakika kalesinde üst üste tehlikeler gördü... Başakşehir özellikle Elia ve Mossoro ile Beşiktaş kalesinde tehlikeler yarattı. Beşiktaş'ın iki beki Gökhan Gönül ve Adriano, zor durumlara düştüler. İkisi de maç boyu kötüydü.
Başakşehir, kurduğu baskıdan sonra Elia ile golü buldu ve öne geçti...
Siyah-Beyazlılar, ilk yarının son bölümünde dengeyi kurmayı başarsa da iyi bir görüntü vermedi.

YILDIZLAR SÖNÜKTÜ
Beşiktaş, ikinci yarıya ise daha istekli başladı... Yıldız oyuncularının devreye girmesiyle birlikte oyunu rakip kaleye yıktılar.
Caiçara'nın kırmızı kart görmesiden sonra Beşiktaş oyunu tek kaleye çevirdi. Başakşehir ise zaman zaman kontra ataklarla pozisyon üretmeye çalıştı... Beşiktaş'ta özellikle Talisca ve Babel'in gününde olmayışı da skoru etkiledi.
Beşiktaş, ezeli rakiplerinin berabere kaldığı haftada önemli fırsatı değerlendiremedi... Başakşehir'in Togolu golcüsü Adebayor'u alkışlamak lazım. Takımı 10 kişi kaldıktan sonra 3 kişilik oynadı.
Abdullah Avcı ve teknik ekip dersine çok iyi çalışmış... Başakşehir'in bu galibiyetiyle şampiyonluk yarışı iyicie kızıştı.

MAÇIN EN İYİSİ ELIA
Hollandalı oyuncu dün çok i

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TALISCA
Brezilyalı yıldız Talisca dün kötüydü.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar