Fener ağır yaralı
Galatasaray'a 18 senedir sahasında geçit vermeyen Sarı-Lacivertliler derbiye istediği gibi başlayamadı.
Teknik direktörü Aykut Kocaman, Soldado ve Mehmet Ekici'ye ilk 11'de forma vererek hücuma yöneik bir takım sahaya sürdü.. Ancak Fenerbahçe üretkenlik açısından son derece yetersiz kaldığı bir derbi maç oynadı. Bunda Galatasaraylı futbolcuların son yıllarda oynanan derbilere nazaran daha güvenli oynamalarının da etkisi büyüktü.
TEPKİ VEREMEDİLER
İkinci yarının ilk düdüğüyle beraber Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı sahasına hapsetmesi bekleniyordu. Zaman zaman baskısını hissettiren Sarı-Lacivertliler bu oyununu genele yayamayınca istediği netlikte pozisyonları bulmakta da zorlandı.
Fenerbahçe'nin gole yaklaştığı anlarda ise Muslera, geçit vermedi.
Dünkü maçta iki puan bırakan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Galatasaray'la puan farkını kapatmak için derbiyi final maçı gören Sarı-Lacivertliler aynı zamanda büyük bir hüsran yaşadı.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı dün akşam derbide yaşadığı kayıpla birlikte mucizelere artık kalmıştır.
MAÇIN EN İYİSİ MUSLERA: Alınan 1 puanda büyük pay sahibiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOLDADO: İspanyol forvet sahada hayalet gibi gezindİ.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Fener ağır yaralı
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