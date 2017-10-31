Fenerbahçe umut vermiyor
Birbirlerinden bağlantıları çok kesik. 60-70 metrede oynuyorlar.
Maçı alamayacakları belliydi. 3-1 öne geçmelerine rağmen bütün Kayserisporlular aldıkları tüm toplarda Fenerbahçe kalesine yüzünü döndü. Takım olma olgusu Fenerbahçe'de hiç yok gibi.
Oyunda sadece baktığında Janssen, Valbuena ve biraz da Isla etkili olmaya çalıştı.
Ama maçın genelinde Fenerbahçe takımı Kayserispor'a galip gelecek hiçbir oyun organizasyonda bulunmadı. Bu kadar maliyetli kadro kuruyorsun ama Kadıköy'de 3-1'den maçı 3-3'e getiriyorsun.
HATALAR ZİNCİRİ
Valbuena'nın oyundan çıkması çok yanlıştı. Josef'i çıkarsa daha iyi olabilirdi. Topu ayakta tutacak adam lazımdı.
Fenerbahçe'nin geleceği bence çok aydınlık değil. Bu taraftar bu futbolu haketmiyor. Fenerbahçe takımının parası havaya uçuyor.
Soldado, Van Persie nerede! Yoklar...
MAÇIN İYİSİ JANSSEN
Gol atamadı ama çok çalıştı.
İyi oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ HASAN ALİ
Kötüydü. Son faulü pahalıya patladı.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Fenerbahçe umut vermiyor
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