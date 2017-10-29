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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 29 Ekim 2017, Pazar

Kartal nefes aldı

BEŞİKTAŞ için mutlak kazanılması gereken bir karşılaşmaydı.
4 haftadır kazanamayan Kartal'ın yarışta var olması için Alanya'dan 3 puanla dönmesi gerekiyordu. Siyah- Beyazlı takım maça istekli ve hırslı başladı. Cenk Tosun'un erken gelen golüyle de moral buldu. Ancak Beşiktaş'ta skoru koruyamama gibi bir rahatsızlık var. Bu Alanyaspor maçında da bariz bir şekilde görüldü.
1-0'dan sonra 2. golü bulsalar maç çözülecek Beşiktaş belki de işi bitirecekti.
Alanyaspor'dan Welinton'un attığı şık gol sonrası Beşiktaş'ın morali bozuldu.
Sanki maça iyi başlayan takımdan eser yoktu. Orta sahada kaybedilen toplar başa dert oldu

İLAÇ GİBİ GELECEK
Maçın 2.yarısına Beşiktaş yine istekli başladı ama ataklar cılız ve de etkisizdi. Böylesine potansiyeli yüksek bir takımın bu kadar kötü oynamasına ve sonuca daha önce gidememesine bir anlam veremiyorum.
Talisca bal yapmayan arı gibiydi Şenol Güneş karşılaşmanın 65. dakikasından sonra oyuna Tolgay'ı alırken Oğuzhan'ı çıkardı.
Bu yerinde bir değişiklikti.
Beşiktaş oyunun son bölümünde müthiş bir baskı kurdu. Golün geleceği belliydi.
Oyuna 79'da giren Negredo şık bir kafa golü atarken hem şanssızlığını kırdı, hem de Beşiktaş'a altın değerinde 3 puan kazandırdı.

MAÇIN EN İYİSİ NEGREDO
Attığı kritik golle takımına zaferi getirdi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TALISCA
Brezilyalı futbolcu bir varlık gösteremedi.
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