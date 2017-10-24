Ligde her zaman kredisi var
Ha bana kalırsa Avrupa'daki başarı her zaman daha makbuldür.
Avrupa'daki başarıdan dolayı kaybettiği puanlara kızamıyorum.
Beşiktaş'ın bu anlamda kredisi çok fazla.
TOPARLANMALI
Çünkü ligde zaten yıllardır büyük bir takımımız şampiyon oluyor.
Ama Şampiyonlar Ligi'nde kimsenin yapamadığını yaptı ve 3'te 3 yaptı. İşte bu nedenle kredisi her zaman var diyorum.
O nedenle Beşiktaş'a kötü oynadı, sahaya yanlış dizildi, bloklar arasındaki bağlantılarında sorun var demek istemiyorum.
Ama bazı noktalara dikkat çekmek istiyorum.
Beşiktaş muhakkak süretle lig için toparlanmalı. Başakşehir karşısında pozisyon üretemeyen ve rakip kaleye gidemeyen bir Beşiktaş vardı sahada.
Beşiktaş kendi oyun anlayışını da sahaya yansıtamıyor.
CANER&Q7 SORUNU
Quaresma ve Caner'in agresifliği takıma negatif yansıyor.
Şenol hocanın ve yöneticilerin buna bir çözüm bulması lazım.
90+2'de atılan golle elde edilen bir puan önemli olduğunu düşünüyorum.
Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Mossoro, Kerim Frei ve Visca oldukça etkili oynadılar. Başakşehir'in Vodafone Park'taki futbolunu küçümsememek lazım.
DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR
1-Kanat organazisyonları çok kötü. Adriano çakma sağbek gibi duruyor. İyi durmuyor. Devre arasında mutlaka bir takviye yapılmalı.
2-Negredo hala gol atamadı. Bu da onun üzerinde baskı yaratıyor. Ben de forvet oynadım ve onu çok iyi anlayabiliyorum. Gerekli süreyi bulamadığı için belki de gerçek performansını gösteremiyor.
3-Şenol hoca takımdaki bu konsantrasyon bozukluğuna bir çözüm bulmak zorunda. Onun gibi bu konuda tecrübeli bir teknik adamın bu sorunu çözeceğini düşünüyorum.
MAÇIN EN İYİSİ KERİM FREI
Başakşehirli oyuncu güzel bir gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CANER
Gereksiz agresifliği zarar veriyor.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Ligde her zaman kredisi var
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