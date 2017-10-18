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  1. Fener umut saçtı
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 18 Ekim 2017, Çarşamba

Devler Ligi’nin efendisi

BEŞİKTAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde çok başka oynuyor. Monaco maçında ilk düdükten itibaren oyunun kontrolünü eline alan Kartal, geriye düşmesine rağmen disiplininden kopmadı. İleri uçta, Talisca, Babel, Quaresma ve Cenk çok istekliydi. Quaresma'nın harika ortasını iyi bir vuruşla ağlara yollayan Cenk, Kartal'a eşitliği getirdi.
Beşiktaş, Monaco karşısında yediği gol dışında rakibine net bir pozisyon vermedi.
Kartal, Porto deplasmanında da bunu başarabilmişti.
3'te 3 yapan Beşiktaş'ın performansı gerçekten çok etkileyiciydi. İki golü de Cenk'in atması Avrupa'nın devlerinin gözünü yıldız oyuncuya dikmesini sağlayacaktır.

ÜST TURA GÖZ KIRPTI
Şenol hocanın ikinci yarıda Talisca'yı çıkarması ise anlamsızdı. Quaresma da dün takım oyununa çok sadık kaldı. Takımın bel kemiği Atiba da yine müthişti. Kara Kartal hak ettiği bir galibiyet alarak grupta puanını 9 yaptı ve Türkiye'nin Avrupa'da yükselen değeri olduğunu ispatladı.
Beşiktaş, dün üst tura çıkmayı da büyük oranda garantiledi.

MAÇIN EN İYİSİ CENK
Attığı iki golle 3 puana getiren isimdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ FABINHO
Monacolu oyuncu çok etkisizdi.
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