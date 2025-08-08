Nihat Hatipoğlu

CEVAP: Hayır.

Yaratıcı değişmez.

Onu anlatan veya tanıtanlar değişir. Ateisti, deisti, Yahudiyi, Hristiyanı, brahmanisti, paganisti, rasyonalist, şintuisti, faşisti, komünisti, Müslümanı yaratan aynı yaratıcadır.

Hayvana tapan da güneşe tapan da aynı Allah'a iman ediyor aslında. Kimisi onu yanlış tanıdı, kimisi tanrısını kendine benzetti. Problem yaratılanla, yaratanda değil.



SORU: İnançsız az bir küfürle ebedî cehennemde kalabiliyor. Bu adaletsizlik değil mi?

CEVAP: İman ile ilgili inançsızlık bedeli ağır olandır.

İnanç zafiyeti ile günah zafiyetini ayırmak lazım. Zira günahlar Allah'ın kudretini sorgulamaktan dolayı değil, zafiyetten dolayı işlenmektedir.

Zaten şeytanı iblis hâline getiren husus da Allah'ın iradesini kabul etmemekten dolayıdır. Yoksa günah işlemesinden dolayı değil. Hz. Âdem (a.s.), günah olan "yasaklanan meyve"yi yedi diye dinden çıkarılmadı, cennetten çıkarıldı. İblis ise Allah'ın otoritesini tartıştığı için dinden çıktı. Biri otoriteyi kabul etmedi, diğeri ise belirlenen çizgide amelinden sorgulandı.

Şeytan bu hâlinden döner, tövbe eder olsaydı belki iblis olmayacaktı. İnançsızın kötü amelinin uzun süre veya kısa süreli olmasından önce kime karşı işlendiği önemlidir. Kişi bütün ömrü boyunca küçük günahlar işler, günahkâr olur.

Kişi bir cümlede yaratıcıyı inkâr eder, dinden çıkar. Kişi bir cinayet işler. Bu cinayeti bir dakikada işler ve ama 40 yıl veya ömür boyu hapis cezası alır.

Şimdi bu kişi "Ben bir dakikada cinayeti işledim, cezamın da bir dakikada olması gerekir" diyebilir mi?



SORU: Peki bir yaratan var da neden bu kadar farklı din, inanç var?

CEVAP: Bu şuna benziyor:

Bir trafik kazası oldu. On kişi bu kazayı izledi. Şahit oldu.

Bunlara "bana kazayı anlatın" desek, her biri bir açıdan anlatır.

Hepsi şahit, hepsi orada.

Hepsi aynı olayı gördüler ama farklı detaya takılırlar. Meşhur fil metaforu gibi. Görme engellilere, "file dokunun" sonra "fili tarif edin" deyiniz. Kimi fili hortuma, kimi kulağa, kimi sütuna benzetir. Dokunduğu yeri tarif eder. Ancak fili tam gören doğru tarif eder.

İnsanın yaratıcıyı eksik veya doğru buna benzer.

İnsanoğlu ise kendine yapay bir tanrı oluşturdu, tanrıya sınır koydu, kendi hevasını ilahlaştırdı. Kendine uygun bir tanrı edindi. Allah insanlara peygamber yoluyla konuştuğunda aynı şeyleri söyledi ama insanoğlu bu kurallardan hoşlanmadığını değiştirdi.