Aldığımız kurban kaybolursa

CEVAP: Zengin olan bir kişi kurbanını kaybederse yenisini alıp kesmelidir. Ancak fakir, durumu iyi olmayan bir kişi ise yeni bir kurban alması gerekmez. Ancak ilk aldığı kurban, bayram günleri içinde bulunursa bu durumda o kurbanı kesmelidir.



SORU:

Kabe'nin içinde olan kişi nereye döner?

CEVAP:

Kabe'nin içinde olan kişi herhangi bir yöne dönüp namazı kılar.

Zira bu durumda mutlaka kıbleye (kıblenin duvarlarından birine) dönmüş oluyor.



SORU: Kurban bayramına az kaldı. Bu arada düğün haram mı?

CEVAP: İki bayram arasında nikah kıyılmaz diye bir talimat yoktur.

Zaten her zaman iki bayram arasına denk geliyor.

Şimdi ramazanla kurban arasındayız. Kurbandan sonra ise kurbanla ramazam arasında olacağız. Yani böyle bir hükmün dini geçerliliği yoktur.



SORU: Rüya ile amel edilir mi?

CEVAP: Rüyaların bir kısmı mesaj veren haberci rüyalardır. Kişiye o rüya ile bir anlamda uyarıda bulunulur.

Kişi de bu rüyaları manevi açıdan önemsemelidir. Bazı rüyalar ise kişinin bilinç altında yatan bir korku, ümit veya benzeri duyguların dışa yansımasıdır. Bunları pek önemsememek lazımdır.

Rüyada görülen olumsuz şeylerle yoğunlaşmak doğru değildir. İyi rüya iyi niyetli insanlarla paylaşılabilir. Kötü gibi gördüğümüz rüyalar anlatılmamalıdır. Psikolojik olarak bu tür rüyalar insanı

etkiler. Negatif düşünceye iter. Rüyalar dini anlamda bağlayıcı bilgi içermez. Zira görülen rüyalarda vesvese, psikolojik sıkıntılar, şeytanın çabası, kişinin durumunun karışık olması rüyanın doğru yorumunu pozitif veya negatif anlamda etkiler.

Yani rüyada bir kişiye sen cennetliksin veya sen cehennemliksin gibi bir sözün bağlayıcı bir yönü yoktur. Rüyanın en gerçek yorumunu ise sadece Yüce Allah bilir.



SORU: Karıkoca ibadet konularında birbirlerini ikaz etmeliler mi?

CEVAP: Karı-koca Kur'an'ın deyimiyle birbirlerine örtü gibidirler. Her türlü zarardan, kötülüklerden koruyan örtü gibi. Birbirlerinin sırdaşı, dostudurlar. Aynı zamanda hayatın adil birer ortağıdırlar.

Ahiret aleminde bir arada bulunabilmek için aynı hedefe odaklanmalılar. Birbirlerini yanlıştan, günahtan ve hatadan korumak için gayret etmeliler. Birbirlerini ibadete yönlendirmeliler. Baskı olmadan. İçten gelerek.

Kur'an-ı Kerim kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun (Tahrim/6) buyurur.

Hz. Peygamber karıkoca birbirlerini namaza çağırmalılar der.



SORU: Doğum, evlilik, sünnet, yılbaşı gibi kutlamalara bakışımız ne olmalıdır?

CEVAP: Gerek Kur'an ve gerek sünnette belli zamanlara özel önem verildiği görülüyor. Kadir gecesi, on gece, recep ve şaban ayları ve Ramazan ayı gibi. Evlilik gibi törenlerde ikramda bulunulması yine dinin hoş görülen adetlerindendir.