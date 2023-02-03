Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

Cemaat namazda imama uyarken ne demeli?

CEVAP: Bilindiği gibi niyet namazın şartlarındandır. Namaz kılacak kişi nafile, vacip veya farz namazını, tek başına mı, imama uyarak cemaat halinde mi kılacağını belirtmelidir. Vakti belirtmesi de uygun olur. İmama uyacaksa niyetini şöyle yapar: "Niyet ettim hazır olan imama." Bu niyeti kalben yapması yeterli olmakla beraber dil işe söylemekte sünnettir.

SORU: İmama uyan kişi Fatiha okumalı mı?

CEVAP: Hanefi mezhebine göre cemaatle namaz kılan kişi namazda Kur'an'dan bir şey okumaz. Şafii ve Hanbelilere göre ise durum şöyledir:

Öğle ve ikindi namazı gibi imamın Fatiha'yı sessiz okuduğu namazlarda cemaatten herkes Fatiha ve sureyi içten okur. Sabah, akşam ve yatsı gibi sesli okunan namazlarda imam Fatiha'yı bitirince cemaat içinden sadece Fatiha okur.

SORU: Cuma namazına geç yetişen kişi nasıl namaz kılar?

CEVAP: Cuma namazına imamın selamından önce yetişen kişi cumaya yetişmiş sayılır. Ancak imama nerede yetişmişse, hüküm ona göre değişir. Bunu da şöyle özetleyebiliriz:



1. Kişi imama yetiştiği yerden itibaren kılamadığı rekât tamamlar.

2. Cuma günü imamın selamından sonra camiye yetişen kişi artık cumayı kılamaz, o günün öğle namazını kılar.

3. Cuma namazının ikinci rekâtında imama yetişen kişi imamın selamından sonra bir rekât kendi başına kılar. Bu bir rekât esnasında Fatiha'yı da okur.

4. İmama tahiyyatta yetişen kişi selamdan sonra tek başına iki rekât kılar. Böylece cumayı kılmış olur.

5. Şafiilere göre cuma günü cemaate uyan kişi imamla en azından bir rekât kılmalıdır.

Ancak biri cuma namazının ikinci rekatının tahiyyatında yetişirse imamın selamından sonra artık dört rekat kılar. Bu namaz onun için öğle namazına dönüşür.