Günahlarımız sadece ahirette mi felaketimizi hazırlıyor?

CEVAP: Günahlarımız hem dünya ve hem de ahirette hayatımıza, geleceğimize olumsuz şekilde yansır. Etki eder. Ancak şunu unutmamak gerekir ki; adaletin hakkıyla yerine gelmesi dünyada değil, ahirette söz konusu olur. Dünyadaki tecelliler nisbi, kısmi anlamda görülebilir. Ama esas mahkeme elbette ahirette kurulacaktır. Günahlarımızın dünyadaki yansımaları ise Kur'an tarafından şöyle izah ediliyor: "İnsanların kendi elleriyle yaptınlarından dolayı, karada ve denizde fesat, bozulma çıktı. Nihayet Allah, onların yaptığı kusurların, günahların bir kısmının cezasını onlara tattırdı. Umulur ki, dönüş yaparlar." (Rum/41) Küresel bazdaki bozulmalar, tahribat, fırsatçılık, mazlumun haline tepkisiz kalmak ve benzeri toplumsal günahlarımız küresel bazda azap ve olumsuzluğu beraberinde getirir.

SORU: Kaza ile köpek ezdim. Günahım nedir?

CEVAP: Araba sürerken kurallara uygun hareket etmenize rağmen aniden önünüze çıkan bir hayvanı ezmişseniz, kast ve ihmal olmadıkça sorumlu olmazsınız. Neticede adı üstünde bu bir kazadır. Ve hayvanlar bazen aniden refleks gösterirler. Siz arabayı sürerıen çaresiz kalırsınız. Böyle bir olay meydana gelmişse, yine de tevbe ediniz. Ve gönülden fakire bir sadaka verin. Böylece vicdanen daha rahat olursunuz.

SORU: Gusül abdestinde sıra şart mı?

CEVAP: Gusül abdestinde niyet, vücudun tümünü yıkamak, ağza ve burna su almak önemlidir. Bunlarda sıra gözetlemek illa da şart değildir. Ancak niyetinizi yıkanmanın başında söylemeniz doğru olur.

SORU: Babam beni amcamın oğlu ile evlenmeye zorluyor. Doğru mudur?

CEVAP: baba ve anne çocuklarına uygun adaylar arasında gönüllerine hoş gelen birini tavsiye ederler. Hatta teşvik de edebilirler. Bu tavsiye etmekten öteye geçmemelidir. Özellikle burada zorlayıcı bir pozisyon yanlıştır. Hz. Peygamber (SAV) bu tarzdaki zorla evliliklere engel olmuştur. Bizler de evlatlarımızın saadet ve mutluluğunu düşünmeliyiz. Aksi halde kendi elimizle evladımızı mutsuz ederiz.