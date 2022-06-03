Botoks işlemi yaptırmak haram mı?

CEVAP: İnsanların yaş geçtikçe derisinde oluşan kırışıklıklar, büzülmeler olması Yüce Allahın koyduğu kainatın tabii kanunudur. Elbette sağlıklı Yaşlanmak güzeldir ve yaşlanmanın çok güzel bir tarafı vardır. Yaşlanan kişinin, İnsanın ömrünü gözden geçirmesi, yaşlılık dönemini dengeli, ölçülü ve güzel yaşaması ayrı bir nimettir. Botoks konusu ise, yeni bir olaydır. İslam'ın genel prensipleri içinde değerlendirilmelidir. Yaradılışı değiştirmeye çabalama gibi algılanırsa kaçınmak gerekir. Ama kişiyi çok rahatsız eden bir görüntüden kaçınmak gibi algılanırsa tavsiye edilmeyen bir işlem olur. İhtiyaç olmadan yapılan bu tür bir işlem Belki mekruh olarak algılanır. Ama çok katı bir değerlendirme ile haramdır demenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü haram kelimesi ağır bir kelimedir ve içtihat konusu olabilecek konularda bu kavramı kullanırken cimri davranmak gerekir.

SORU: Eşimle beni ayırdılar. Ben de bizi ayıranlara beddua ediyorum. Bu sakıncalı mı?

CEVAP: Sizi eşinizden zulmen ayıranlar elbette günahkardırlar ve Yüce Allah'ın ahiret mahkemesinde yargılanırlar.Belli ki daralmışsınız. Size tavsiyem ise onlara beddua yerine, kendinize dua etmenizdir. Yanlış yapanlar zaten karşılığını bulurlar. Siz onu Allah'a havale edip aradan çekilin derim. Tavsiyem bu olur.

SORU: Ölünün 40. günü yapılır mı?

CEVAP: Ölünün 40, 52 ve 72. Gecelerini mevlidle geçirmek tarzında dini bir uygulama yoktur. Bunlar geleneksel, örfi uygulamalardır.. Siz ölünüz için dilediğiniz gün mevlit ve hatim okutabilirsiniz.

SORU: Haramları terk etmek mi, helalleri yapmak mı sevaptır?

CEVAP: Elbette her ikisi de önemlidir. Ancak haramları terk etmek suretiyle, günah işlememek helalleri yapmaktan daha önceliklidir. Zira günah işlememek de helal işlemek gibi kabul edilir. Bir tarafta haram, öteki tarafta ibadet varsa, önce haramdan uzaklaşacağız, sonra da ibadete koşturacağız. Meşhur bir fıkıh ilkesi şöyledir; "Zararları gidermek, maslahatları celp etmekten evladır." Yani "Zararları gidermek veya işlenmesine engel olmak iyilikleri işlemekten daha önceliklidir. "Herhalukarda kötülüklerden uzak durmak lazım.

SORU: Güzel görünmek için estetik ameliyat haram mı?

CEVAP: Yüce Allah'ın bize verdiği güzelliklerimizi daha cazip hale getirmek için, taranmak, süslenmek, takı takmak, güzel giyinmek gibi estetik müdahaleler caizdir hatta teşvik edilmiştir. Ama Yüce Allah'ın yarattığı şekli beğenmemek, ameliyatla değiştirmek, bir nevi modaya uyarak bıçak altına yatmak doğru değildir ve yaradılışı değiştirme anlamı taşır. Kişiyi toplum içinde komplekse iten, eşiyle karşı karşıya getiren, manen rahatsız eden, vücuttaki şekil bozukluğu veya fazlalığı ise estetikle düzeltilebilir.

SORU: Cami içine sabit sandalye konulması olabilir mi?

CEVAP: Camilerin iç dizaynı Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminden bu yana bellidir. Hastalık ve yaşlılık gibi bir özrü olmayanların ayakta namaza başlamaları, rüku ve secdeyi yapmaları farzdır. Ancak ayakta duramayanların, oturduğunda ayağa kalkamayanların veya yere oturamayanların camide üzerine oturmak için taşınabilir sandalye edinmeleri mümkündür. Bu kardeşlerimiz ayakta namaza başlar ve rükudan sonra sandalyeye oturup orada ima ile veya önlerine koydukları kürsüye ellerini koyup üzerine secde edebilirler. Fakat camiye sabit sıra veya sandalye konulması caminin alışılagelen dizaynına aykırıdır.

SORU: Evli bir kadın boşanır boşanmaz başka erkekle evlenebilir mi?

CEVAP: Evli bir bayanın, başka bir erkekle evlenebilmesi için boşanma tarihinden veya boşanma sözcüklerinden sonra iddet diye adlandırılan süreyi beklemesi gerekir. Bu süreden önce kadın başka bir erkekle nikâh kıysa da bu nikâh dinen geçersiz olur. Bu süre hamile olan kadın için doğum yapması, hamile olmayan için ise, âdet görüyorsa üç hayız -âdet- süresi beklemesidir. Âdetten kesilen bir hanımefendi ise üç ay beklemek durumundadır.