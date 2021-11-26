Uzandığım yerde Kur’an okuyabilir miyim?

CEVAP: Kur'an-ı Kerim bunun cevabını şöyle veriyor: "Onlar ayakta iken, otururken ve yanları üzeri yatarken Allah'ı anarlar.

(Ali İmran/191)" Allah'ı anmanın en şerefli şekli Kur'an-ı Kerim okumaktır. Hz. Peygamberin yatağına yöneldiğinde İhlas, Felak ve Nas surelerini okuduğunu biliyoruz.

SORU: Şöyle yapsam dinden çıkayım gibi bir sözü kullanan kişinin durumu ne olur?



CEVAP: Bu tür sözler son derece tehlikeli sözlerdir. Kastettiği şeyi yaptığında yemininden dolayı dinden çıkmakla karşı karşıya gelir.

Hemen Kelime-i Şehadet getirip pişman olmalıdır. İman gibi konular asla bu tür yeminlerin konusu edilmemelidir.

SORU: Yatağa yöneldiğimde hangi duayı okumalıyım?



CEVAP: Hz. Peygamber Efendimiz (SAV) yatağına uzandığında şu duayı okurdu:

"Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım.

Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Peygambere inandım. (Müslim; Zikir/56-58)"

SORU: Namazda başörtüm kaydı. Hemen toparladım. Namazıma zarar gelmiş midir?



CEVAP: Namaz esnasında başörtünüz kaymışsa; onu toparlamak için hamle yapar ve toparlarsanız bu namazınıza zarar vermez. Hemen örtmek lazım. Bu açıklık zaman itibariyle kısa olmalıdır. Mesela; Rabbena leke'l hamd gibi bir tesbih süresince açık kalırsa namaza zarar vermez. Ama bu süre bir rükün (mesela rüku, secde) kadar olacak olursa namaz bozulur.