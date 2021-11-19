Kandil gecelerine özel bir namaz var mı?

CEVAP: Kur'an-ı Kerim'de belli zamanlar ve günler övülmüştür.

Biz onu (Kur'an'ı) mübarek gecede indirdik.

(Duhan/1-3)

Leyle-i Kadir bin aydan hayırlıdır.

(Kadir Suresi)

On geceye yemin olsun. (Fecr/1-5) Bu ve benzeri ayetlerde bazı zamanlara özel anlam yükletildiği belirtiliyor.

Hadislerde de belli zamanlara işaret var.

Mesela Şaban ayının ortasındaki (Beraat) gecesini ihya etmeye övgü ve teşvik vardır.

Bu gecelere özel bazı namazlara bazı hadislerde işaret varsa da; bizim tavsiyemiz bu gecelerde bolca kaza namazı kılmaktadır. Bu gecelerde Kur'an okumak, Salat ve Selam getirmek, tövbe ve istiğfar etmek daha isabetli olur.

SORU: Kul hakkı ile ilgili bir namaz var mı?

CEVAP: Bildiğiniz gibi ibadetler vahiy ile belirlenir ve taabbudi (emredildiği gibi uygulanır)dir. Ne Kur'an'da ve ne de Sahih rivayetlerde (kul hakkı ile ilgili namaz) diye bir namazdan bahsedilmiyor.

Önemli olan kul hakkının farkına varmak ve helalleşmektir.

Hakkı iade edip, af dilemek doğru olandır.

Karşı tarafın da alacağını aldıktan sonra kin tutmaması, affetmiyorum dememesi gerekir. Kişi helalleştikten ve tövbeden sonra dilerse nafile namaz kılıp ardından tövbe edebilir.

SORU: Bütün yıl oruç tutmayı adayan kişi hangi günler oruç tutmaz?

CEVAP: Ramazan ayında oruç tutmak zaten farzdır. Bütün bir yıl oruç tutmayı adayan kişi beş günü bu oruçtan muaf tutar. Zira Kurban bayramının dört gününe Ramazan bayramının birinci günü oruç tutmak yasaklanmıştır.

SORU: 15 gün oruç tutmayı adadım. Ama gücüm yetmiyor. Bunun yerine para versem olur mu?

CEVAP: Öncelikle adağınızın gereği olarak oruç tutmaya çalışmanız gerekir. Buna gücünüz yetmezse her gün için bir fitre –fidye- miktarı kefaret ödersiniz. Fakirlere tabii ki. Ama buna da gücünüz yetmezse tövbe-istiğfar edersiniz.