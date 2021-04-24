Kendinizi Kur’an terazisine koyun
"Biriniz, diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette bundan tiksiniriz. O halde Allah'tan korkun.
Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyicidir." (Hucurat, 12)
"Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur." (İsra, 36)
"İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın." (Kaf, 18)
"Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler." (Kasas, 55)
"Müminler, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler." (Müminun, 3)
"Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur." (En'am, 68)
"Kusur peşinde koşan, durmadan laf getirip götüren kimseye boyun eğme." (Kalem, 11)
"Günah işlemekte ve düşmanlıkta birbirinize yardımcı olmayın." (Maide, 2)
"İnsanlardan gizler de Allah'tan gizle(ye)mezler. Halbuki geceleyin O'nun razı olmadığı sözü düzüp kurarken Allah onlarla beraber idi." (Nisa, 108)
"Yalan sözden kesinlikle kaçının." (Hacc, 30)
"Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar." (Furkan, 67)
"Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksızca kıymazlar ve zina etmezler." (Furkan, 68)
"(O kullar) yalan yere şahitlik yapmazlar.
Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler." (Furkan, 72)
"Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar." (Furkan, 73)
"Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir." (Ahzab, 58)
"Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah işler ve sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık günah yüklenmiş olur." (Nisa, 112)
"Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar." (Maide, 54; Fetih, 29)
"Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için kıskanıyorlar mı?" (Nisa, 54)
"Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın." (Hucurat, 12)
"Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Zira zannın bir kısmı günahtır." (Hucurat, 12)
"Ey iman edenler! Akitlerin gereğini yerine getirin." (Maide, 1)
SORU - CEVAP
İbadetler cennete girmek için mi yapılmalıdır?
Mümin, ibadeti Allah istediği için yerine getirir. Müslüman elbette cenneti ister ve elbette cehennemden korkar. Ama ibadetini cehennem korkusu veya cennet arzusuyla yerine getirirse ibadetin ruhunu anlamamış olur. Hz Ali, cennet veya cehennem niyetiyle ibadet edenleri paralı kölelere benzetir.
Allah rızası ve sevgisi, ibadetin gayesi olmalıdır.
Borç ödememek için, malı hanımın üzerine kaydırmak haram mıdır?
Elbette haramdır. Zira bu hareketimizle hukuku ve hak sahibini aldatmış oluruz.
BİR AYET
Her kim de O'na salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükâfatıdır." (Taha 75-76)
BİR HADİS
Peygambere salat-u selam getirmek
"KİM Hz. Peygamber'e (SAV) bir salat getirirse Allah ona on salat getirir, on günahı silinir, on derece yükseltilir."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yazdı: Kendinizi Kur’an terazisine koyun 24 Nisan 2021, Cumartesi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 11 ayın sultanı Ramazan'da Takvim okuyucularıyla bir araya geliyor. Hatipoğlu, bugünkü köşesinde "Kendinizi Kur’an terazisine koyun" başlıklı yazısıyla okurlarımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 11 ayın sultanı Ramazan ile ilgili 24 Nisan 2021 tarihli yazısı...
- Anneler cennetin kapısıdır 23 Nisan 2021, Cuma BİZ insana, ana babasına iyilik yapmasını emrettik. Şayet onlar seni, hakkında bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman...
- Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yazdı: Anneler cennetin kapısıdır 23 Nisan 2021, Cuma Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 11 ayın sultanı Ramazan'da Takvim okuyucularıyla bir araya geliyor. Hatipoğlu, bugünkü köşesinde "Anneler cennetin kapısıdır" başlıklı yazısıyla okurlarımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 11 ayın sultanı Ramazan ile ilgili 23 Nisan 2021 tarihli yazısı...
- Çocukları Allah’la korkutmayın 22 Nisan 2021, Perşembe ÇOCUK bu, soracak elbette "Allah nerde?" diye. Bazen ona cevap yetiştirme telaşına gireriz. "Gökte, cennette" deriz. Aslında...
- Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yazdı: Çocukları Allah'la korkutmayın 22 Nisan 2021, Perşembe Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 11 ayın sultanı Ramazan'da Takvim okuyucularıyla bir araya geliyor. Hatipoğlu, bugünkü köşesinde "Çocukları Allah'la korkutmayın" başlıklı yazısıyla okurlarımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 11 ayın sultanı Ramazan ile ilgili 22 Nisan 2021 tarihli yazısı...
- Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yazdı: Kendinizi Kur’an terazisine koyun
- Anneler cennetin kapısıdır
- Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yazdı: Anneler cennetin kapısıdır
- Çocukları Allah’la korkutmayın
- Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yazdı: Çocukları Allah'la korkutmayın
- Zekât malı azaltmaz
- Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yazdı: Zekat malı azaltmaz
- Gerçek müslüman kimdir?
- Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yazdı: Gerçek müslüman kimdir?
- Niyetiniz Allah rızası olsun