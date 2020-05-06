Yaşayan her canlıya karşı merhametli olun
ABDURRAHMAN b. Sahr ismini belki duymadınız. Bu isim Ebu Hureyre'nin esas ismidir. Ama Allah'ın Peygamberi ona bu ismi yerine kedinin babası anlamındaki Ebu Hureyre adını vermiştir. Artık ismi unutulmuş ve künyesi öne çıkmıştır. Ebu Hureyre'nin bir küçük kedisi varmış ve onu cübbesinin altında taşırmış. Bunu görünce Hz. Peygamber ona kediciğin babası adını verdi.
Hz. Peygamberin hayatında hayvanlara ilişkin müdahaleleri o kadar anlamlı olmuştur ki her birinden yüzlerce ders çıkarmak mümkün olabilmektedir.
Sevr'de gizlenen Hz. Peygamberin mağarasının önünde örümcek ağ örer, güvercin yuva yapar ve yumurta bırakır. Ağaçlar filiz verir ve bir anda Hz. Peygamberin etrafı hayvan ve ağaçlardan oluşmuş bir çemberle korunur.
Bu Asr-ı Saadet hatırası bile hayvanlara bakış açımızı değiştirmek için yeterli bir vesile değil mi?
Kasva peygamberimizin devesinin adı.
Sevilen bu hayvan diğer develere karşı merhameti tetikleyen bir binek misyonu katmıştır. O nedenle de Efendimizin vefatından sonra Kasva bir saygı objesi olmuş, hiçbir halife ona binmemiştir. Hz. Salih'in mucizevi devesi az mı önemli? Medine'de ağır yük taşıtılan develere karşı Hz. Peygamberin gösterdiği tepki az mı önemli?
Bir gün Peygamberimiz mescidin direğine bağlanmış adeta terk edilmiş ve sıcak altında sırtı yanan susuz bir deveyi gördüğünde ona gölge oluşturmuş, su içirmiş, su ile serinletmiş ve hatta sahibi gelinceye kadar devenin yanından ayrılmamıştır.
On bin kişilik ordusuyla Mekke'ye girerken yolun ortasında uzanmış ve yavrularına süt veren dişi köpeğin yanında uzun süre oturmuş ve sonra köpeği ve yavrularını korumak için ordusunun yolunu değiştirmiştir.
Bu manzara tek başına dünyanın hayvansever tüm kurumlarının manifestosu olacak kadar çarpıcı bir örnektir.
Acaba Hz. Nebi (sav)'nin bu duruşundan gayrimüslim diğer hayvansever kurumların haberi var mıdır? Yoksa bu vebal hayvansever dernekler kadar bizim de değil mi?
Susamış bir köpeğe su verene karşı sahabe bunun sevabı var mı diye soruyor Hz. Resulullah'a... Resulullah (sav)'ın cevabı nettir: "Her canlı ve nefes alana karşı yapılan sevabın karşılığı vardır." Evet, merhamet edilmeden merhamet olunmaz. Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin.
BİR HADİS
İBNİ Abbas'ın (ra) rivayet ettiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurur: "Kardeşinle münakaşa etme, aşırı bir şekilde şakalaşma, yerine getiremeyeceğin vaadde bulunma." (Tirmizi)
SORU - CEVAP
Boy abdesti ile namaz kılınabilir mi? Namaz kılınabilmesi için ayrıca abdest almak gerekir mi?
GUSÜL abdesti alan bir kimse aynı zamanda namaz abdesti de almış olacağı için bu abdesti ile namaz kılabilir, ayrıca abdest alması gerekmez. Hz. Peygamber (sav)'in gusül abdestine başlarken namaz abdesti gibi abdest aldığını ve gusülden sonra ayrıca abdest almadığını ifade eden hadisler vardır.
Mahşer günü her günahımız ortaya çıkar mı?
"ZERRE kadar iyilik yapan karşılığını görür, zerre kadar kötülük yapan da karşılığını görür." Bu ayet hiçbir şeyin unutulmayacağını gösteriyor. Kişinin amel defterinde her şey bulunacaktır. Ama Yüce Allah'ın unutturduğu yani affettiği kötü ameller defterden silinmiş olacaktır. Netice itibariyle, Allah sizi affetmişse günahlarınız örtülecektir. Bazı âlimlere göre, affedilen her amel defterde görülecektir.
Vergi zekât yerine geçer mi?
VERGİ ile zekât farklı şeylerdir. Zekât verginin, vergi de zekâtın yerine geçmez. Zekât, malın kırkta birinden fakire ayrılan hisseye denir.
Vergi ise apayrı bir görevdir.
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