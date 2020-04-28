Kendinizi Kur’an terazisine koyun
KUR'AN-I Kerim en güzel hakemdir. Bütün hayatınızı ve hareketlerinizi Kur'an terazisine koyun. Ve nasıl bir Müslüman olduğunuza karar verin. İşte size Kur'an'dan bazı ayetler:
"BİRİNİZ diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette bundan tiksiniriz. O halde Allah'tan korkun.
Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir.
Çok esirgeyicidir." (Hucurat, 12)
"HAKKINDA bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur." (İsra, 36)
"İNSAN hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın." (Kaf, 18)
"ONLAR boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler." (Kasas, 55)
"MÜMİNLER, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler." (Müminun, 3)
"AYETLERİMİZ hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur." (En'am, 68)
"KUSUR peşinde koşan, durmadan laf getirip götüren kimseye boyun eğme." (Kalem, 11)
GÜNAH işlemekte ve düşmanlıkta birbirinize yardımcı olmayın." (Maide, 2)
"İNSANLARDAN gizler de Allah'tan gizle(ye)mezler. Hâlbuki geceleyin O'nun razı olmadığı sözü düzüp kurarken Allah onlarla beraber idi. (Nisa, 108)
"YALAN sözden kesinlikle kaçının." (Hacc, 30)
"ONLAR harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar." (Furkan, 67)
"YİNE onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksızca kıymazlar ve zina etmezler." (Furkan, 68)
"(O KULLAR) yalan yere şahitlik yapmazlar. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler." (Furkan, 72)
"KENDİLERİNE Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar." (Furkan, 73)
"MÜMİN erkeklere ve mümin kadınlara, işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir." (Ahzab, 58)
"KİM kasıtlı veya kasıtsız bir günah işler ve sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık günah yüklenmiş olur." (Nisa, 112)
"ONLAR müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar." (Maide, 54; Fetih, 29)
YOKSA onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için kıskanıyorlar mı?" (Nisa, 54)
"BİRBİRİNİZİN gizli hallerini araştırmayın." (Hücurat, 12)
"EY iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Zira zannın bir kısmı günahtır." (Hücurat, 12)
"EY iman edenler! Akitlerin gereğini yerine getirin." (Maide, 1)
BİR AYET
"ŞÜPHESİZ müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü'min erkeklerle mü'min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır." Ahzab, 35
BİR SEVAP
NAFİLE namazı çokça kılmak "Allah'a secde etmelisin.
Çünkü Sen Allah'a secde ettikçe Allah senin dereceni yükseltir ve senden bir günahı düşürür."
BİR HADİS
"SAHUR yemeği yiyiniz, sahur yemeğinde bereket vardır." (Müslim, Sıyam: 9; Ebû Dâvûd, Sıyam: 15)
SORU - CEVAP
Türbe ziyaretlerinin usulü nedir?
TÜRBE ziyareti mezar ziyaretidir. Mezarları ziyaret sünnettir. Peygamberimiz buna teşvik etmiştir. Ancak orada mum yakmak, çaput bağlamak, etrafında tavaf etmek, ondan bir şey istemek gibi hususlar bid'attır. Şirke yol açacak tavırlardır. Ancak orada durup Allah'tan tevbe ve istiğfar dilenir ve türbe sahibine de dua edilir.
Doğru olanı budur.
Gusül abdesti alırken dua etmek doğru mudur?
GUSÜL abdesti alırken dua etmekte bir sakınca yoktur. Çünkü gusül abdesti almaya başladığınızda besmele çekerek yıkanmaya başlıyorsunuz. Artık o niyetle o işe girdiğiniz için dualarınızı söyleyebilirsiniz. Eğer o duaları da biliyorsanız, söylemenizde dinen bir sakınca yoktur.
Saç ektirmek caiz mi?
KENDİ saçınızdan alınan kökleri saçsız bölgeye ekletmeniz dinen sakıncalı değildir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hased kalbin hastalığıdır 27 Nisan 2020, Pazartesi Kalbin hastalıklarından biri olan hased, bir kimsenin elindeki nimetin yok olmasını istemektir. İbadetleri ifsad...
- İftardan önce iftar etmeyin 26 Nisan 2020, Pazar Kul hakkını ihlale sebep olan gıybet sahibinden helallik alınmadığı takdirde kişinin amellerini yakıp kül eder....
- Tövbe vakti gelmedi mi? 25 Nisan 2020, Cumartesi Bu ay ramazan ayı, tövbe kapıları ardına kadar açık. Allah'ın yüce ve sonsuz rahmeti çok büyük. Bütün günahından,...
- Hoş geldin Ramazan 24 Nisan 2020, Cuma Şükürler olsun Ramazan-ı Şerif'e erdik. Hepimiz son yılların en sıkıntılı zamanlarını yaşarken ramazan bir rahmet...
- Hz. Davud, Calud ve Filistin 06 Nisan 2018, Cuma Yıllardır Filistinli gençler, çocuklar, kadınlar hunharca bir gücün kurbanı oluyorlar. Sadece ellerindeki taşlarla...