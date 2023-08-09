Hocam, kereviz yiyince midem bulanıyor. Yararlı diye yemek istiyorum. Nasıl tüketmeliyim?

HAŞLAMASI yoğurtla şahane olur. Sevdiğin salatalar ve baharatlarla zenginleştir.

Kereviz mideyi kuvvetlendirir, iştah açar, iç salgı bezlerini ve özellikle vücutta çok çeşitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalıştırır. Karaciğer ve böbreklerin çalışmasını düzenler.

Böbrek kumu ve taşı olan kişiler tüketmelidir.

Zayıflayamıyorum diyenler sofralarına kerevizi koysunlar.

Tabii cinsel faaliyeti arttırması da cabası...



AZALTARAK BIRAK

Çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. İlaç kullanıyorum. Perhiz şart mı? Perhizde nelere dikkat edeyim?

ÇAY, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntıya yol açar. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.



KAFANA TAKMA

21 yaşındayım. Askere gideceğim. Memelerim şiş. Erkeklerde meme şişer mi?

Şişmanım diye mi?

BU duruma 'jinekomasti' diyoruz. Jinekomasti, çesitli faktörlerin etkisiyle erkek memesinde fibroepitelyal yapıların gelişimi ve kadın memesine benzer bir görünüm kazanması olarak tanımlanır. Hastalıklar, tümörler ve alınan ilaçlar sonucu jinekomasti görülebilir.

Östrojen dediğimiz hormon yapımı fazla olabilir.

Kafana takma. Yaklaşık her 10 erkekten 6'sında bu durum olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.



KİŞİYE ÖZEL

Şişmanın diyete başlamak istiyorum. Ama en yakın arkadaşım yanlış diyet yapmış, Hastalandı. Sağlık sorunları yaşadı. Bana ne önerirsiniz?

SANA özel diyet hazırlanmalı.

Gittiğin diyet uzmanı sana uygun tespit ve plan yapmalı. Hızlı ve size uygun olmayan listeler sıkıntıya neden olur. Kalori dengesi sağlanmış olmalı. Besin çeşitliliği sağlanabilmeli.

Aksi diyetler bedeni inceltmekten ziyade kas kaybı ve en çok da yüzün çökmesi ile sonuçlanmaktadır.



DURUMU CİDDİYE AL

Hocam kan tahlili yaptırdım. Kansızlık çıktı. Ateş basması da oluyor. Ne yapmalıyım?

GEÇMİŞ olsun. Sonuçlara göre hafif-orta düzeyde kansızlık var diyebiliriz.

Ancak bazı ek testler yaptırabilirseniz uygun olabilir.

Demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, TSH, B12 vitamini düzeyi, folik asit düzeyi ve gaita da gizli kan testi yaptırıp tekrar bizleri bilgilendirin.

Kansızlık araştırmasında basur (hemoroid) kanaması, burun kanaması, bayanlarda adet düzeni ile ilgili bilgilerde önemlidir.