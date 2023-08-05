10 aydır evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Çok büyük kavgalar ettik. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok bu bir.

Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. 'Ya olmazsa' diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Düğün yapana kadar eş-dost-akrabakonu komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta. Bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir.



EŞİMDEN UTANIYORUM

Yeni evli bir kadınım. İlişkide iç organımda ağrı oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapayım?

KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi etkileyecek hale gelebilir.

İsteksizlik hali, başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir.

Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart.

Vajina kuruluğu, iltihapları da ilişkide ağrıya neden olabilir. Yine de bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gerekir.



GECE YEMEK YEMEYİN

Nafiz hocam, benim uyku bozukluğum var. Sık seyahat ediyorum. Hap kullanamıyorum. Acaba bana başka bir tavsiyeniz olur mu?

İLAÇSIZ tedavi yöntemlerinin en önemlilerinden bir tanesi mıknatıs yatak uygulamasıdır. Yanınızda tüm seyahatlerinizde taşıyabileceğiniz halde bir ince yatak, mat tarzında hazırlanmış bir yataktır.

Beden mıknatıslığını düzenler. Yan etkisi yoktur.

Bir de yatmadan aşırı yemek yemeyin. Kafeinli içecek tüketmeyin. Yemenizde sakınca yoksa bir tatlı kaşığı bal ile bir su bardağı yoğurdu karıştırıp yatmadan bir saat önce yiyin.



MİDEM YANIYOR

26 yaşındayım. Yediklerim adeta midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yoksa yediklerim yüzünden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrım oluyor. Siz ne tavsiye edersiniz?

MİDE yanması yemeklerin iyi çiğnenmemesinden, sıkıntı-stresten, ağrı kesicilerden, aşırı yağlıbaharatlı- asitli-kafeinligazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mideye bağırsak sistemine sıkıntı yaratır.

Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar.

Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne.



ŞEKERİM DÜŞÜYOR

3 aydır şekerim var. İlaca başladılar. Bazen aniden kan ter içinde kalıyorum. Şekerim bazen 70 bazen de 82 çıkıyor. Yani yüksek değil. O zaman neden böyle oluyor?

BU anlattığın şikayetler şekerin düştüğü zamanlarda olabilir. Zaten ölçümlerin de düşük çıkmış.

Hipoglisemi oluşmasını önlemek için egzersizi yemeklerden 1-2 saat sonra yap.

Kan şekeriniz 80 mg/ dl'nin altında ise egzersize başlama.