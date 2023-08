45 yaşındayım. Uçağa binmekten korkuyorum. Nefesim kesiliyor. Uçağa binmem sakıncalı mı?

ASTIM, amfizem, kistik fibrozisli ve yakın zamanda akciğer zarı yırtılması geçirmiş kişilerin mümkünse başka bir ulaşım aracını seçmeleri önerilir.

Kansızlığı bulunan hastalar kabin oksijen basıncındaki ani değişikliklerden kolaylıkla etkilenebilir.

Herhangi bir operasyon geçiren hastalar iki haftadan önce uçakla yolculuk yapmamalıdırlar.



TEK TİP BESLENME

Kiloluyum. Zayıflamak istiyorum. Arkadaşlarım lahana çorbası içmemi önerdi. Bir haftada 3 kilo verdiriyormuş. Bir zararı olur mu?

HEDEF kilolardan kurtulmak değil. Hedefimiz sağlıklı yaşamak.

Kilolardan kurtulmak için başına hastalık saran bir sürü insan var.

Tek yönlü beslenme diyetleri uygun değil.

Sana uygun planlamayı doktorunla yapabilirsin.

Her okuduğunu yapmaya kalkma.



TERK EDİLDİM

Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım! Saçlarım dökülmeye başladı. Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım?

SAÇKIRAN yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Her yaşta görülebilir. Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir. Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur.

Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir. Cildiye Uzmanı'na gitmelisin.