4 aydır evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Bana acı verecek diye korkuyorum. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı "Vajinismus". Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikâyettir.

Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir.

Korkma. Sabret.



Prostat diyorlar ama

67 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Sürekli tuvaletteyim. Dışarı çıkamaz oldum.

Herkes prostatımdan sanıyor.

Başka bir ilaç içeyim mi?

HER ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz. Bence bunları söylemezseniz doktorunuz üzülür.

Çünkü size faydalı olmak isterken istenmeyen etkilerden haberi olmazsa yardımcı olamaz. Bazı tansiyon ilaçları prostat büyümesi olan erkek hastalarda ilk tercihimiz olur. Prostat ile ilgili hastalığını ona anlat. Alfa bloker denilen ilaç grubu şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.



EGZERSİZ YAP

Nafiz Bey, 61 yaşında erkeğim.

Diyabet hastasıyım. İnsülin kullanıyorum.

7 yıldır cinsel ilişkiye giremiyorum.

Ne yapmalıyım?

ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir.

Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut.



Ginseng güç verir

Özel güvenliğim. Bir yıllık evliyim.

Hanımla doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz.

Sürekli yorgun oluyorum.

Vitamin işe yarar mı? Ne yapayım?

SENİN önce uyuman lazım. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın. Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler. Bu yüzden uykudan uyandıktan sonra ilişki planlamanız daha uygun olur. Eşinin yaşam düzenini de gözetin. Ginseng destekleyicidir.