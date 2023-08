3 aylık evliyim. Güvenlik görevlisi olduğum için geceleri çalışıyorum. Eşim benden fazla kıllı. Üzmek, kırmak istemiyorum. Nedir bunun sebebi?

İNCE düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum.

Sorun tespitin var.

Çözüm için hassas davranışın var. Eşin şanslı. Önce bir İç Hastalıkları Uzmanı bul. Ondan Check-Up satın al. Çeşitli hastalıklar, bayanlarda erkek tipi kıllanmaya neden olabilir.



KORKMUYORUM!

56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım.

Menopozdan korkmuyorum.

Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum.

Sizce haklı mıyım?

ÇOK iyi yapıyorsunuz.

Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır.

Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün.

Kilo almayın. Kızmayın.

Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.



CİNSELLİĞİM SIKINTILI

37 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Eşimle bir araya gelince sertleşmede zorluk çekiyorum. Bir kere kapı aralığından beklerken gizlice baktım. Öyle baktıktan sonra ilişkide hiçbir sıkıntı olmadı. Bu bir hastalık mı?

İNSANLAR cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler.

Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler. Fotoğraf, ışık, ses, koku, eşyalar, dokunma, izleme ve sevişme cinsel ilişki hazırlığı başlatabilir. Bununla ilgili olarak zaman zaman farklı uygulamalarla hazırlık dönemi yaşamak hastalık değildir. Ama sadece izleme, gözetleme ile uyarılıp başka hiçbir şeyle uyarılamıyorsan hastalık kabul edilebilir.

Önce psikolog gerekirse sonra psikiyatriste ihtiyacın olabilir.



İSTEKSİZLİK YAŞIYORUM

32 yaşındayım ve 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Menopoza mı giriyorum?

CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla aklımıza hemen menopoz gelmez.

Bununla beraber östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir.

Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.



İSTEĞİM KAYBOLDU

43 yaşındayım. Son 3-4 aydır eşime karşı istek duymuyorum. Onu çok seviyorum ama eve gelince hemen uyuyorum. Başka kadın varmış gibi ufaktan imalara başladı. İlaç mı kullanmam lazım?

CİNSEL istek çok karmaşık bir olaydır.

Beden sağlığı, ruhsal sağlık, beslenme, kişinin vücudunu algılayış şekli, stres düzeyi, ve ilişkinin kalitesi gibi birçok faktöre bağlıdır. İletişim sorunları, sevgi eksikliği, güç savaşları, fiziksel hastalıklar ve bazı ilaçlar, aldatma, depresyon ve yoğun stres gibi bazı psikolojik sorunlar, yorgunluk cinsel isteksizliği besler.

Bunları bir tespit et.

Testosteron, TSH, şeker yükleme testi yaptır.

Yani İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibine gir.

Bir an evvel çözüm için uğraş. Hemen haplara başlama. Gerekirse doktorun verir.