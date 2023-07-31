Yaşım 60. Sağlıklıyım. Ancak üç aydır sertleşme sorunum var. Ne yaptıysam tık bile yok. Andropoz muyum? Benim derdime bir çare...

PANİK yok. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın.

FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.

GINSENG GÜÇ VERİR

Özel güvenlik olarak çalışıyorum. Bir yıllık evliyim. Hanımla doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Sürekli yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı? Ne yapayım?

SENİN önce uyuman lazım. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın. Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler. Bu yüzden uykudan uyandıktan sonra ilişki planlamanız daha uygun olur. Eşinin yaşam düzenini de gözetin.

Ginseng desteği ve ahududu çayı cinsel istek açısından destekleyici olacaktır.



YAŞIMIZ GEÇTİ

59 yaşındayım. Eşimle birlikte olmak istiyorum. Hanım yaşımız geçti diye istemiyor. Doktora gitsem beni yanlış anlar mı?

DOKTORA söylemeye çekinme. Eşinin sana anlatamadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun.

Kadınlar bazen rahim sarkmaları ve ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri nedeniyle cinsel ilişkiden sakınabilir.

Bunları hallet.