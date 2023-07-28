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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

28 Temmuz 2023, Cuma

İntikam alıyor!

25 yaşındayım. Yeni evliyim. Evlenirken aramız bozuldu! Şimdi ne zaman ilişki yapsak sorun oluyor. 'Ağrıdı' diyor. Kesin intikam alıyor! Ne yapayım?
Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına ilişki ağrısı denir.
Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. İhmal etmeyin. Yoksa geleceğiniz olumsuz etkilenir. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olması gerekir. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Eşinin gönlünü al

MUAYENE ŞART
Sperm sayımı ölçtürdüm, düşük çıktı. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim, gücüm var ama spermim yok. Bana bir çare...
Özellikle sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının tespit edilmesi şart.
Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse İç Hastalıkları Uzmanı da hormonal durumunu araştıracak.
Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir.

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