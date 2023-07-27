65 yaşındayım. Kızım evleneli 1 yıl oldu. Damat sürekli uyukluyormuş.

Kızım çocuk istiyor ama benim damat yanaşmıyormuş. Ben bu damada ne yapayım?

Eğer genç ve şişman bir erkek yemekten hemen sonra uyukluyorsa bu bir hastalıktan kaynaklanabilir.

Şeker düşüklüğü, tiroit hastalıkları, burun tıkanıklığı, akciğer hastalıkları söz konusu olabilir. Bütün bunlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Mutlaka doktora başvurmalı. Damadın sözünü dinlediği birini bulun. O kişi damadı ikna edip doktora götürebilir.



Erkenden bitiyorum

6 yıldır evliyim. Erken boşalma sorunum var. Bana bir çare bulun..

Cinsel ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.

İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin ve şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları halletmeye başla. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.



Yaşım 60 ama...

Yaşım 60. Sertleşme sorunum var. Arkadaşlarım andropoz olduğumu söyleyip gülüyor. Ne yapayım?

Panik yok, kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak mutlaka hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır. Şeker hastaları da genellikle bu sıkıntıyla karşılaşır.

FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır. Sonuçlarına göre değerlendirme yapalım.



Hep tuvaletteyim

72 yaşındayım. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Sürekli tuvaletteyim. Dışarı çıkamaz oldum. Herkes prostatımdan sanıyor. Başka bir ilaç içsem olur mu?

Her ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz. Alfa bloker denilen ilaç grubu, şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.