Benim eşim iri. İlişkide karnım ağrıyor. Hele safra kese ameliyatından sonra eskisi gibi hiç değilim. Ağrım çok. Hemen bitsin diye bakıyorum. Safra kese ameliyatı ile ilgisi var mı?

BU anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir. Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar (Sezaryen, apandisit, barsak veya mesane ameliyatları sonrası), Batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar (Rahim, tüp ve yumurtalıklarda), miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği hallerinde bu tip ağrılar olabilir. Ameliyattan ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın. iç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Sakınma tedavisi olarak durumu eşinize anlatın. İlişkideki pozisyonunuzu değiştirin.



İHTİMALLER VAR

58 yaşındayım. Kadın doktoruna gittim. 'Rahim ağzından parça alalım' dediler. Komşum da gitti ondan camda tahlil yapmışlar.

Benden neden parça alıyorlar?

HERKESİN bedeni, hastalığı ayrıdır. Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir.

Bazen de parça alınır. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen doku tanı amacıyla çıkartılır.

Anesteziyle yapılır.



ENFEKSİYON OLABİLİR

3 aydır idrarımda yanma var. Doktor iki kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İDRARDA yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobikse kullanılan antibiyotik etkisiz kalmıştır. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir. Diyabette, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir.

İşin peşini bırakma.



ŞİŞKİNLİĞE BİTKİ ÇAYI

Safra kesesi taşını aldırdım. Karnımda şişkinlik var. Basurum da var. Şişkinlik nedeni o olabilir mi?

HAYIR. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil.

Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirim için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar. Gaz, hazımsızlık şikayetin azalmaz.

Ayrıca burun tıkanıklığı var mı? Buna bir baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme. Papatya, ıhlamur, rezene, sinameki çayları iç. Hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu göründü demektir.



DOKTORUNLA GÖRÜŞ

Guatr hastasıyım. Ameliyat gerekiyormuş. Gün aldım ama ameliyatın risklerini tekrar size danışmak istedim. Olayım mı?

BU ameliyatta kanama, "Recurrent laryngeal sinir" yaralanması ve Paratiroit bezlerinin hasarlanması söz konusu olabilir. Ayrıca tiroit operasyonu yapacak cerrahın çok deneyimli olmaması da daha sık komplikasyon görülme nedenidir. Bu ameliyatta herhangi bir komplikasyon riski yüzde 2'den daha az olmalıdır. Oran cerrahın tecrübesine bağlı olarak değişir. Ameliyat öncesi cerrahından alternatif tedavi yöntemleri ve riskleriyle ilgili bilgi almanı da öneririm.