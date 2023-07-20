Sigara kısır yapar

1.5 yıllık evliyiz. Doğum kontrol için bir şey kullanmıyoruz. Cinsel hayatımız iyi. Ama çocuğumuz olmadı.

Doktor eşime de bana da 'İçiyorsanız sigarayı bırakın' dedi. Günde 3 paket sigara içip çocuğu olan arkadaşım var. Buna ne diyeceksiniz?

BAŞKASIYLA hiçbir konuyu kıyaslama. Ayrıca hiçbir hastalığı, tıbben olumsuz hali olmayan çiftlerin bile çocuk sahibi olmama ihtimalleri vardır. Doktorlar çiftlerin isteği doğrultusunda tıbbın bildiği olumsuz şartları düzene sokmaya çalışır. Üreme çağındaki kadınlarda günlük içilen sigara miktarının ve sigara içme süresinin doğurganlığı ve üreme yeteneğini doğrudan etkilediği biliniyor. Sigara içen kadınlarda çocuk sahibi olamama oranı, içmeyenlere göre 10 kat daha fazladır. Yani, 'Sigara içme' dedi diye doktoruna biraz kızmışsın.



Kansızlığı ciddiye alın

Kan tahlili yaptırdım. Kansızlık çıktı.

Ateş basması da var. Ne yapayım?

GEÇMİŞ olsun. Sonuçlara göre hafif-orta düzeyde kansızlık gözüküyor.

Ancak bazı ek testler yaptırabilirseniz uygun olabilir. Demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, TSH, B12 vitamin düzeyi, folik asit düzeyi ve gaita da gizli kan testi yaptırıp tekrar bizleri bilgilendirin. Kansızlık araştırmasında basur (hemoroid) kanaması, burun kanaması, bayanlarda adet düzeni ile ilgili bilgiler de önemlidir.



Diyabete ozon tedavisi

2 yıldır şeker hastasıyım. Arkadaşım da şeker hastası. Ozon tedavisi iyi gelmiş. Ben de yaptırabilir miyim?

OZON tedavisi uzun yıllardır şeker hastalığında diğer tedavilerle kombine olarak kullanılmaktadır. Ozon bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyucudur.

Bağışıklık sisteminin yanında tüm doku ve organların çalışmasını olumlu etkiler. Şeker hastalığına bağlı yaraların tedavisinde de başarılıdır.

Uygulamayı yapacak doktorun muayenesi sonrası ozon tedavisinin hangi yolla ve ne kadar uygulanacağı netleşir. Tedavi ve diyet uygulamaları, bu yöntemlerle olumlu sonuçlar verir.