Kilo ver mutlu ol

Hocam şişmanım, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Cinsel ilişki de eskisi gibi iyi değil. Ne yapayım?

BU anlattıkların uyku apnesini gösteriyor. Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez.

Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir.

Dikkatsizlik yapar. Gün içinde çalışma hayatını etkiler, kazalara bile neden olabilir. Yeterince su içmeyi unutma.



TANSİYONA PANCAR

Ailecek tansiyonumuz var. 4 aydır tansiyonum yüksek. Pancar tansiyon hastalığında işe yarar mı?

YARAR. Pancar çok faydalı bir sebzedir. Vitamin ve kan tuzlarından zengindir. Tansiyonu düşürmekte faydalıdır. Pancarda nitrat fazladır.

Bağırsaklardan emildikten sonra nitrik asit üretilir. Kan damarlarını genişletir.

Hipertansiyonda fayda sağlar. Tansiyon yükselmesine engel olur. Egzersizden 2 saat önce tüketilirse enerji üretimi artar.

Kalorisi de düşüktür. Yani kilo yapmaz.



GEBELİKTE ZORDUR

30 yaşındayım. İltihaplı eklem romatizması hastasıyım. Çocuk istiyoruz. Ancak aldığım ilaçlar çok ağır. Ne yapmam gerekir?

METOTREKSAT hamilelerde tercih edilmez. Beslenme bakımından zayıf düşmüş hastalarda, ciddi böbrek ve karaciğer bozukluğu olanlarda, kansızlık, alkol bağımlılığı ve bu ilaca karşı aşırı duyarlılık hallerinde kesinlikle kullanılmaz. Romatoid artrit dediğimiz iltihaplı eklem romatizması hastalarının çoğunda gebelikte hastalık aktivitesi azalırken, az bir kısmında ise şikayetler kötüleşir.

Gebelikte bu hastalığın tedavisi zordur.