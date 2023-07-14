Hikayelere takılma

Ben 30, eşim 29 yaşında. 6 aylık evliyiz. 2 ayda en fazla 2 defa cinsel ilişkiye girebildik. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?

EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur.

Her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar- şikayetler yoksa bir hastalık düşünmeyiz.

Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Rahatla. Eşinle sohbet et. Sayılara ve başkalarının anlattığı hikayelere takılma.



PANİK ATAĞA GEBE

66 yaşındayım. Sürekli sinir ağrılarım var. Doktora gidiyorum. Depresyon, panik atak diyor daha kötü oldum. 17 yaşından beri psikiyatri ilaçlarla yaşıyorum. Doktora sormadan bırakıyorum. Ne yapmalıyım?

YÜKSEK gerilim çoğu kez depresyonla karışabilir ve hatta panik atağa neden olabilir. Kişiliğiniz haline gelebilir. Bu da günlük hayatınızı oldukça zorlaştırır.

Güveniniz kalmaz.

Kendi şikayetlerinizi düzenli olarak paylaşabileceğiniz bir iç hastalıkları uzmanı seçmeniz birinci adım olacaktır.

Psikiyatri ve psikolog desteği gerekir.



TEMBELLİĞİ BIRAK

10 yıldır sigara içiyorum. Ne yapayım alışkanlık. İradem zayıf bırakamıyorum. KOAH dedikleri hastalığa yakalanır mıyım?

KOAH uzun süreli, akciğerin çalışan kısımlarını tıkayan hastalık demektir.

Sigara içmek en önemli risktir. Ama sadece sigara içenlerde değil başka durumlarda da KOAH gelişebilir.

Genetik faktör alfa- 1 antitripsin eksikliği, Ev içi hava kirliliği ki özellikle kadınlarda, Kendini sakın kandırma. Tembelliği bırakman lazım.



NEDENİ ÖSTROJEN

20 yaşındayım ama hala memelerim büyümedi. Huzursuz oluyorum. Silikon düşünmüyorum. Ama ilaç kullansam büyür mü?

ÖNCE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamak lazım. Östrojen, tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptır. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk gibi şikayetlere yol açar. İlaç alma.

Önce tanı sonra tedavi.