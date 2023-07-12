59 yaşında aşk

56 yaşındayım. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Sıkıntım nedir? Neden böyle oluyor?

CİNSEL ilişki tek kişilik bir uygulama değildir.

Eşiniz geç boşalıyorsa, siz erken boşalıyorum diye düşünebilirsiniz.

Heyecanlı, panikli, yorgun hallerde, mekan ve zaman uygunsuzluğunda erken boşalmalar olabilir.

Cinsel organ hassasiyet artışları da aynı şikayetlere neden olabilir. Geciktirici kremlere başvurulabilir.



BEBEK ÖYLE OLMAZ

Nişanlımla asansörde öpüştük. Zaten düğün 2 hafta sonra. Bir şey olmuş mudur? Çocuğumuz olursa erken doğum olur mu? Çok pişmanım.

ÖPÜŞMEYLE bulaşıcı bazı mikroplar kişilere geçebilir. Sadece öpüştüyseniz bebeğiniz olmaz. Bu nedenle kesinlikle korkmayın.

Erken doğum her gebelik sürecinde ortaya çıkabilir.

Bununda öpüşmeyle ilgisi yok. Keyifli düğünler.



BAKAMAZ OLDUM

54 yaşındayım. Son 5-6 aydır hanıma faydamız dokunmuyor. Yani daha başlarken bitiyorum. Tam keyif zamanı derken olanlara bakın. Hapları almaya devam edeyim mi?

ÖNCELİKLE eşinizle paylaşın. Bu iş karşılıklı anlayışla çözülür. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar ve ilaçlar cinselliği olumsuz etkiler. Özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi ve isteği engelleyebilir. Bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat...

Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin.



FAZLASI ZARARLI MI?

Benim eşimle sorunum yok. Dimdik ayaktayım. Hanım da memnun. Ama eşimle haftada 2-3 kez yapıyoruz. Çok fazla çalışınca ileride erkeklik kanseri, prostat kanseri falan olur mu?

KORKU, kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır.

İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın. Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyuma ve sigara, alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.



EŞİM MUTSUZ

Nafiz Bey, 49 yaşındayım. Çabuk boşalıyorum. Cinsel organımda sertleşme geç oluyor. Bu da ilişkide eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?

ORGAN ile ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler Usg, testosteron ve TSH testleri yapılmalı. Ayrıca tam kan sayımı ve şeker yükleme testi gerekebilir.

Hem Üroloji hem de İç Hastalıkları Uzmanı takibi iyi olur. Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.