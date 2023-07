Aileden miras

Babama bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor "Size de bakalım" dedi. "Hazır değilim" dedim. Sadece kanla baksak yetmez mi? Diğer muayeneyi istemiyorum.

YETMEZ. Tabi ki PSA testi gerekir. Testi normal çıkan kanser tipleri var.

Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir.

PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir.

Gerekirse filmler çekilir.

Her erkek prostat muayenesi için her zaman hazır olmalı. Prostat bezin varsa muayenesi de var.



SÜPER BESİNLER...

65 yaşındayım. Aşk hayatımı iyileştirmek istiyorum. Hap da kullanıyorum. Hangi yiyecekler iyi gelir?

ÖNCE hastalık var mı diye muayene edilmen gerekir.

İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayeneleri, bazı kan testleri ve lüzum halinde bazı filmler çekilmesi gerekir.

Bir hastalık tespit edilirse tedavi edilmesi gerekir.

Yani lastik patlaksa hava basarak sorunu çözemezsiniz.

Eğer ortada bir hastalık yoksa var olan şikayetiniz yaşınızla uyumlu ise beklentileriniz konusunda yeniden bilgilendirme gerekebilir.

Çünkü doğru olmayan beklentiler sonsuz mutsuzluk kaynağı olabilir. Yine de sertleşme sürecine olumlu katkıları olan gıdaları aktaracak olursak; sarımsak, fesleğen, bal, çikolata, istiridye, muz, avokado, badem, kuşkonmaz, kırmızı biber, zencefil, vanilya, çilek destekleyici olabilir.



KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM

Annemin dizleri kireçli. Tuvalete oturmakta zorlanıyor. Ameliyat olmak istemiyor. Kök hücre tedavisi iyi gelir mi?

ÖNCELİKLE annenin muayene edilmesi gerekir.

Filmlerini incelemek şart. Kök hücre de denilen P.R.P. uygulaması ameliyat dışı yöntemlerin en çok bilinenidir. Annenin kanını alıp içinde kök hücre bulunan kan pulcuklarından zengin serum, sorunlu olan diz ekleminin içine iğne yoluyla veriliyor. Dizin hasar oranına göre 3-4 kez tekrarlanabilir.

Ayrıca ozonlu kök hücre uygulaması da iyileşme kalitesini arttıran bir yöntemdir. Gereken hastalara ozonlu kök hücre uygulaması da önerebiliyoruz.



HER YERİM AĞRIYOR!

Masa başından kalkmıyorum. Sürekli kolum dirseğim omzum ağrıyor. Romatizma olabilir mi?

ÖNCELİKLE ruhen gergin, kaygılı ve masa başı işlerde kas ve liflere bağlı ağrılar olabilir. Kısıtlı hareket eden masa başı çalışanları aniden tuvalete kalkmak istese kol, bacak, kas veya liflerine zarar verebilir. Özellikle güneş ışığından faydalanılamıyor.

D vitamini eksikliği başta olmak üzere kas ve lif sağlığımız için gereken gıda, vitamin, mineral, kolajen eksikliklerine dikkat etmek gerekir. Ayrıca masa başı egzersiz yapmalısınız. Masa da kullanılan cihazların, oturduğunuz sandalyenin, duruşunuzun ergonomik yani sağlığa, malzemeye ve işe uygun olması şarttır.

Romatizmal tahliller de yapılabilir.



KİLOLARLA BAŞIM DERTTE

Şişmanım. İnsülin direncim de var. Bu yüzden kilo veremiyorum. Uyanıkken insülin direnci de mi uyanık kalıyor? Ne alakası var?

TAM da doğru anlattın.

Gece uyumayanlar, kötü uyuyanlar, yetersiz uyuyanlar, kalitesiz uyuyanlar yani kısaca uyku düzensizliği ve sorunu yaşayanların insülin direnci kolay kolay düzelmez.

Gece salgılanan hormonlar ekran ışığından olumsuz etkileniyor. Organların dinlenmesi gece oluyor.

Gece de çalışan organlar dinlenmeden gündüzün çilesini çekmeye devam ediyor. Fazla kilosu olanlar zayıflamak için yeterli, kaliteli, doğru uyumalı.

Uyku kalitesi ve metabolizma normalleşmesi için ozon tedavisi ve manyetik tedavi de yapılabilir.