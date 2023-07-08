Hanımla koptuk

56 yaşındayım. Tansiyonum var. Altı aydır hanımla hiçbir şey yapamadık. Hap kullanıp yapan arkadaşlarım var. Ben de kullansam ayıp olur mu?

AYIPTAN ziyade senin için riskli olabilir.

Çünkü bazı kalp ilaçları kullanılırken bahsettiğin ilaçları kullanmak zarar verebilir. Bunun için doktorunla birlikte kullandığın ilaçları gözden geçir. Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalık var. Bunlara da bakalım. Bazı kalp ve tansiyon ilaçları da yan etki olarak cinsel isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir.

Gerekirse bu tip ilaçlarda doktor önerisiyle kesilebilir.



MUCİZELER YARATMAZ

68 yaşındayım. Arkadaşlar keçiboynuzu yemişler. Sonra da evde mutlu olmuşlar. Benim de aşk hayatıma iyi gelir mi? Yemeli miyim?

KEÇİBOYNUZU oldukça faydalı bir gıdadır.

Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız.

'Ya olmazsa?' kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az az ve sık sık beslenin. Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu artırmakta büyük etkendir. Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka bir doktor başvurusu yapmalısınız.



GÖRÜMCE BASKISI

5.5 aylık evliyiz. Henüz çocuğumuz olmadı. Görümcem sürekli baskı yapıyor. Bana "Sen kısır mısın?" bile dedi. Benim çocuğum olmaz mı? Ne yapmalıyım?

KISIRLIK, çiftlerin bir yıl boyunca düzenli ilişkide bulunmasına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesidir.

Yani tıbben en az altı buçuk ay var. Ayrıca stres de gebeliği engelleyebilir.

Evlilik yeni bir hayattır. Bir sürü değişiklik olur. Sular çalkalanır. Durulması vakit alır. Acele etmeyin. Panik yapmayın.



EŞİM HEP İSTEKSİZ

Benim yaşım 54, eşim ise 57 yaşında. İki yıldır eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

TABİİ Kİ çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla ilgili bir durumdur.

Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir.

Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir.

Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir.

Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz gibi durumlarda cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir. Eşinizle konuşarak ihtimalleri gözden geçirin.