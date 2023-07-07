Hemen üroloğa

Doktor Bey, yaşım 37 oldu. Erkeğim. İki yıllık evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Hangi testleri yaptırmamı önerirsiniz?

HASTALIK tetkik planlaması hastayı muayene eden doktor tarafından yapılmalıdır. Bunun için önce üroloji uzmanı ve iç hastalıkları uzmanı muayenesi ile başlamak gerekir. Yine de genel olarak yapılan tetkikleri anlatmak gerekirse;

Semen analizi, FSH, LH, testosteron, prolaktin ve TSH testleri istenebilir.



ISRARCI OLMADIM

Yeni evliyiz. Hanım beraber olurken zorlanıyor. Ben ısrar etmiyorum. Konuşursak üzülür diye bir şey diyemiyorum. Ablasına söylesem doğru olur mu?

BU konuyu eşinle konuşmalısın. Ablasından alması gereken bir bilgi varsa buna kendi karar vermeli. Tıbbi destek için iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanı ile psikolog başvurusu uygun olur. Anlattıklarından direkt bir hastalık ihtimali var diyemiyorum. Sosyal gelenekler, bilgiler, eksik yanlış olabilir veya vücuduyla ilgili farklılıklar, hastalıklara bağlı şikayetleri söz konusu olabilir. Israrcı ve zorlayıcı olmaman takdirlik bir davranış.



AĞRI SORUNU

Evleneli 5 ay oldu. Her adet dönemlerimde sinirli oluyorum. Eşimle ilişkide gergin oluyorum. Acı çekiyorum. Ne yapmam gerek?

EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Ama gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Şimdi önce kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ ve çalışmasına ait farklılık veya bozukluklar varsa tedbir al.

Cinsel ilişki ile ilgili doğru bilgilenmelisin. Eşinle bu konuları konuşabilmelisin.

Eğer ilişki sırasında canın yanıyorsa eşinle konuş.

Hızla ilgiliyse yavaşlasın, hazır olmadan zorlama varsa, birleşme öncesi uzun zaman geçirin. Hapı bırak.

Anti depresanlar cinsel istekte azalma, orgazmda gecikme ya da orgazm olamama gibi sorunlara neden olabilir. Gerekirse psikolog desteği alırsın.



DOĞUM SONRASI AŞK

28 yaşındayım. İki ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Organlarımın iyileşip iyileşmediğini bilmiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?

DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir.

Ruh halinin eskisi gibi olması, bedenin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir. Bunu eşine söylemekten çekinme.

Eşin olarak 1 yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de, ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin. Önemli olan birbirinize güvenmektir.



ENFEKSİYON SORUNU

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama sonra yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. Cinsel ilişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin. Çok dikkatli olmanız gerekir.

Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip etmelisin. Farklılık görürsen üroloji ile görüş.