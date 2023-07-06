Andropoz muyum?

Yaşım 60. Sağlıklıyım. Ancak üç aydır sertleşme sorunum var. Ne yaptıysam tık bile yok. Andropoz muyum? Benim derdime bir çare...

PANİK yok. Bu yaşta andropoz beklenmez. Hormonlarına baktırmalısın.

FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.



EGZERSİZ YAP

Nafiz Bey, 61 yaşında erkeğim. Diyabet hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. 7 yıldır cinsel ilişkiye giremiyorum. Ne yapmalıyım?

ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir.

Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut.



GİNSENG GÜÇ VERİR

Özel güvenliğim. Bir yıllık evliyim. Hanımla doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Sürekli yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı? Ne yapayım?

SENİN önce uyuman lazım. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın. Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler. Bu yüzden uykudan uyandıktan sonra ilişki planlamanız daha uygun olur. Eşinin yaşam düzenini de gözetin. Ginseng destekleyicidir.