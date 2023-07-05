Eyvah fıtık!

70 yaşındayım. 10 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Buna çare olarak bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler varolan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar, kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin.

Papatya-rezene-ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin. Tuvalet ertelemeyin. Yeterince su için. Mekanik destekler açısından mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun.



MENOPOZDA DİKKAT

Nafiz bey, 45 yaşındayım erken menopoza girdim. Kemik erimesi başlar mı?

Başlayabilir. Özellikle sigara, alkol kullanımı olanlarda, romatoid artrit hastalığı, zayıflık, kemik kırığı geçmişi olanlar, hızlı kilo verenler, ailede kemik erimesi olanlar, kemik erimesi yapabilen ilaçları kullananlar, kemik erimesine neden olabilen hormon hastalığı olanlar da 50 yaşından önce kemik erimesi olabilir. Mutlaka bir kez kemik yoğunluğu ölçümü yaptırın. Tedbirinizi alalım.



DOKTOR TAKİBİ GEREKİR

Amcam gut hastası. Babamın da ayakları ağrıyor. Bu hastalığın belirtileri nelerdir hocam?

Öncelikle şikayetler doktor tarafından değerlendirilir. Muayene bulgularında eklem iltihabı bulguları, "Gut Hastalığına" özel "tofüs" denilen şişlik tespit edilebilir. Kan tetkiklerinde ürik asit düzeyleri değerlendirilir.

İdrarda ürik asit kristali ya da böbrekte ürik asit taşı varlığı aranabilir. Eklem ile ilgili gerekli görüntüleme teknikleri kullanılarak filmler çekilebilir. Eklem sıvısı örneğinin mikroskopla incelenmesinde tipik ürik asit kristalleri aranabilir.

Tüm sonuçlar doktor tarafından değerlendirilerek takip ve tedavi planı kişiye has düzenlenir.



ACELE ETMEYİN

Hocam 19 yaşında oğlum var. 3 aydır evli. Çocuk olmadı. Acaba kısır mı?

Anlattıklarına göre sabredecek kadar vakit var. 1 yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik söz konusu olmaz ise infertilite dediğimiz kısırlık ihtimali araştırılabilir. Erkek kısırlığı çok çeşitli nedenlerle olabilir. Hormonal nedenler, genetik nedenler, varikosel, geçirilmiş cerrahi ameliyatlar, çevresel ve kimyasal etkenler, doğumsal anomaliler, uyuşturucu maddelerin kullanımı, hormonal düzensizlikler, kimyasal maddelerin dumanı, boya ve kimyasal maddelerin kanserojen etkileri nedenler arasındadır. Çocuğu olmayan bir erkek üroloji uzmanına başvurmalıdır.

Önce muayene, özel sperm ve hormon tetkikleri gerçekleştirilir. Kesin olmasa da erkeğin bu tedavilerle durumunun düzelmesi sağlanabilir.



UYUM ŞART

53 yaşındayım. 3 yıldır menopoza girdim. İdrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?

Özellikle menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir.

Daha fazla aşınma olur.

Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar yolu infeksiyonları için idrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın. Eşinizle daha uyumlu cinsel ilişki için düşüncelerinizi yeniden gözden geçirin.