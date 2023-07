Motivasyon önemli

Zaman zaman ilişkide halsizliğim artıyor. Eşim de bu durumdan huzursuz. İlacı yok mu?

Sizinkisi mevsimsel bir yorgunluk gibi görünüyor.

Özellikle nemin arttığı dönemlerde cinsel isteksizlik, genel bitkinlik hali, güçsüzlük, ruhsal isteksizlik, uykusuzluk veya huzursuzluk gibi şikâyetler olabiliyor.

Sabahları aç karnına en az 5 dakika yürü ve 10-15 dakika aç karnına jimnastik yap. Yeşil çay iç. Düzenli beslen. İyi uyu.

Pamuklu kumaştan üretilen kıyafetleri tercih et. Her gün akşam ya da sabah duş al. Yoğurt ve kefir tüket. Eşinle cinsel ilişkiye girmek için dinlenmiş ve istekli ol.



MUTLU OLAMIYORUZ

Yeni evliyiz. Eşimle özel hayatımızda mutluluğa erişemiyoruz. Bu konuyu konuşmaktan da çekiniyoruz. Bize yol gösterin...

Eşlerin, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması "orgazm" olarak adlandırılır. Her 2 cinsin cinsel organları yoluyla hissettikleri, beyin tarafından tüm bedene yayılır.

Tarif edilmeyen kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. Cinsel ilişkinin sonucu mutlu, yorgun, keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir.

Bunun eşlerin her ikisi içinde gerçekleşmesi gereklidir.

Cinsel ilişkiden önce daha uzun süre birbirinizin bedenine dokunun.



KALFAYA DEĞİL DOKTORA

Adet düzensizliğim var. Eczane kalfası arkadaşım ilaç verdi. Baktım ki doğum kontrol hapıymış. Ben evli de değilim. Anlamadım. Ne yapayım?

Anlatayım. Doktoruna muayene ol. Hormon hastalıkları, stres, kullanılan farklı ilaçlar gibi birçok hastalık adet düzensizliği yapabilir. Her adet düzensizliğinin tedavisi hormon hapları değildir. Bu nedenle senin bedeninde adet düzenini bozan hastalığı öğrenmemiz gerekir. Ayrıca doğum kontrol hapı olarak bilinen ilaçlar hormon içeren ilaçlardır. Eczanedeki kalfamızın iyi niyetinden şüphemiz yok. Ama kaş yaparken göz çıkartmamak da gerekir.



KANSER KORKUSU

Boyum 1.65, kilom 98. 10 yıldır sigara içiyorum. Adetim düzensiz. 'Kanser mi oldum' acaba?

Önce bildiklerini yap.

Fazla kilo, sigara, yüksek gerilim kanser gelişme riskini arttırır. Bedenini korumazsan bozulması sürpriz olmaz. Önce kendin için bir kez iç hastalıkları muayene ol. Meme muayeneni yaptır. Bir kez de Kadın Hastalıkları uzmanına muayene ol. Yeterince su iç.

Sebze ağırlıklı beslen.



İLAÇ SAATİNE DİKKAT

Babam kalp kapağından ameliyat oldu. 10 gün önce hastaneden çıktı. Ne önerirsiniz acaba?

Öncelikle ilaç kullanma düzeni ve saatlerine dikkat edin. Yediği gıdalar hastalığını olumsuz etkileyebilir.

Doktorundan tüm hastalıklarına ait bir bilgi alıp, diyet uzmanından liste almanız uygun olur. Ayrıca kan sulandırıcı özel ilaçlar kullanıyorsa örneğin aşırı yeşil sebze meyve tüketimi zarar verici olabilir.

Uyku ve dışkılama düzeni önemli.