Eti fazla kaçırma

Nafiz hocam, geçen kurbanda çok et yemeği sonrası gerildim. Bu kurbanda da öyle bir şey olursa ne yapayım?

Tecrübelerini benimle paylaştın. Kendinle de paylaş o halde. O kadar et yeme. Bu birinci tedbir.

Et yemekleri ortalama 3-4 saat sonra mideyi terk eder. Mide asidi miktarı ve şiddeti artar.

Özellikle et suyu, mide şikayet ve hastalıklarını arttırır. Salatalarda nane kullan. Kimyon çok rahatlatıcıdır. Ayrıca ıhlamur ve siyah çay çok koyu olmadıkça rahatlatır.

Tabi ki tüm yediklerin ve içtiklerin bir seferde 2.5 su bardağından fazla olmasın.



ZAYIFLAMANIN FORMÜLÜ

28 yaşındayım. 17 yaşımdan beri şişmanım. Bu ne ya. Şişmanlıktan bıktım. Hangi diyeti yapsam biraz kilo verip tekrar alıyorum.

Ne yapmalıyım?

Önce sızlanmaktan vazgeç. Öyle "Cart" diye kilo verdiren her bedene uygun sağlıklı bir yemek yeme uygulaması yok. Önce kendini tanı. Hareketini arttır.

'Zayıflamanın Sihirli Formülü'nü açıklıyorum.

"Ya istediğiniz kadar yiyin, yediğinizden fazla harcayın.

Zayıflayın. Yok ben hareket edemiyorum, egzersiz yapamıyorum diyorsanız harcadığınız enerjiden fazla yemeyin." Yani geldikleri gibi giderler. Çok yiyorsan azalt. Az hareket ediyorsan çoğalt. Stresin her türü kilo aldırır. Kaygını azalt. Düzenli olarak İç Hastalıkları Uzman takibinde kal. Sana özel planlama yapalım.



EYVAH ÇARPINTI

24 haftalık gebeyim. 29 yaşındayım. Çarpıntım fazla, ne yapmalıyım?

Çeşitli nedenler çarpıntı yapabilir. Kansızlık, burun tıkanması, tiroid çalışma bozuklukları, kalp ve akciğer hastalıkları, enfeksiyonlar, ateş v.b. çarpıntı nedeni olabilir.

Hemen doktorunuza başvurun. Var olan tetkiklerinizi yanınızda götürün. Muayene sonrası hangi ihtimaller olduğu netleşir. Uygun tetkik ve kontrol planı yapılır.



HİPERTANSİYONDAN

61 yaşındayım. 3 aydır merdivenden çıkarken nefes nefese kalıyorum. Kötü alışkanlığım yok. Sigara içmem. Alkol kullanmam.

Bu sıkıntı yeni başladı. Ne olabilir?

Öncelikle akciğer içi tansiyon artışlarında bu şikayetler söz konusu olabilir. Bu duruma Pulmoner hipertansiyon diyoruz. Genellikle ilk belirti merdiven çıkmak gibi günlük aktiviteleri yerine getirirken yaşanan nefes darlığıdır. Diğer belirtiler yorgunluk, baş dönmesi ve bayılmadır.

Bu belirtiler fiziksel aktivite arttıkça kötüleşir.

Belirtiler hastalığın erken evrelerinde ortaya çıkmaz. Tam tersine hastalığın ilerlediği ve tedavisinin gittikçe zorlaştığı bir dönemde belirtiler görülmeye başlanır ve astım gibi diğer hastalıklarla karışabilir.

Bu nedenle tanı konulması ortalama 2 yıl kadar gecikebilir. İç hastalıkları uzmanı olarak bizler tanı ve tetkik aşamasını hemen düzenlemeliyiz.

Gecikmeyin. Şikayetlerinizi aynen anlatın. Benim uyarılarımı da doktorunuza iletebilirseniz sevinirim.