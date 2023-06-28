Taş yapabilir

Nafiz hocam, bizim aile boyu böbrek taşımız var. Geçenlerde arkadaşım 'Siz sebzeyi yıkamadan yiyorsunuz taş yapar' dedi. Doğru mu?

HAYIR. Tabi ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var.

Ama direk sebep bu değil. Özellikle tatlı patates, pazı, ıspanak, taze fasulye, taze soğan, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam çok tüketilirse bazı bedenlerde böbrek taşı oluşumu daha sık görülebilir.

Bu nedenle bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var.

Aynı şekilde her arkadaş sohbetinden bu kadar etkilenme.