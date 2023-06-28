Vav TV İzle
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 28 Haziran 2023, Çarşamba

Taş yapabilir

Nafiz hocam, bizim aile boyu böbrek taşımız var. Geçenlerde arkadaşım 'Siz sebzeyi yıkamadan yiyorsunuz taş yapar' dedi. Doğru mu?
HAYIR. Tabi ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var.
Ama direk sebep bu değil. Özellikle tatlı patates, pazı, ıspanak, taze fasulye, taze soğan, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam çok tüketilirse bazı bedenlerde böbrek taşı oluşumu daha sık görülebilir.
Bu nedenle bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var.
Aynı şekilde her arkadaş sohbetinden bu kadar etkilenme.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Taş yapabilir
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA