Aşk iyileştirir

Hocam, arkadaşlara 'Aşık oldum tansiyonum düzeldi' diyorum, kimse inanmıyor. Tansiyonum ilaç kullanmadan normal gidiyor. Bu dertten kurtulmuş olabilir miyim?

AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltir. Yani yine de sen ilaçlarını atma. Aşık olan kişilerde beyin kan akımı, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır. Aşk, bağışıklığı güçlendirir, güçlü vücut içi morfin olan endorfinler hem ağrı algısını azaltır hem de mutluluk sağlar.



MENOPOZ SORUNU

56 yaşındayım. Galiba menopoza giriyorum. "D vitamini tahlili yaptır" dediler. Bir şikayetim yok. Yine de yaptırayım mı?

D VİTAMİNİ düzeyi tahlili pahalıdır, düzenli olarak ölçülmesini önermeyiz. Yatağa ve eve bağımlı kişilerde bakımevleri ve huzur evlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, osteoporozu olanlarda, kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır. Buna da doktor karar vermelidir.



TEK SUÇLU STRES

4 yıldır evliyim. Eşimin 3 haftadır ilişkiye girerken ağrısı oluyor. Vazgeçiyoruz. Erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?

ÖNCE eşin için kadın hastalıkları uzmanına gidin. Şikayetinin nedenini bulun ve tedavisini yapın. Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir.

Psikiyatrist ve üroloji uzmanı desteği gerekebilir. Eşler arası uyumsuzluk, yorgunluk ve stres, ilaç kullanımı erken boşalmanın nedenleridir.