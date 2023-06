Bunama başladı

38 yaşındayım. Yaşım genç ancak gün içinde sürekli unutkanlık problemi yaşıyorum. Ne yapmalıyım?

Neler yemeliyim?

DURUMA göre sebepler değişir. Ancak kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler ve kaygı-depresyon durumları unutkanlığa neden olabilir. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin.

En azından erken bunamadan bahsetmeyiz.

Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et ve tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır.

Ayrıca meyve tüketimi çok önemlidir. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, kayısı, üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina ve nektarin de bol antioksidan içeriyor.

Yani unutmadan hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun.



KORKMAYIN

56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım.

Menopozdan korkmuyorum.

Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum.

Sizce haklı mıyım?

ÇOK iyi yapıyorsunuz.

Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin.

Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın.

Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.



TEST YAPILMALI

Kasıklarıma kadar kramp giriyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. Nedeni ne olabilir?

HER 2 kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bu konuyla öncelikle doğru egzersiz tekniklerini kullanmak gerekir. Bununla beraber magnezyum ve kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Özellikle kan testleri ile durum tespit edilmelidir.

Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF ve sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir.

Ama en önemli konu diğer bilgi ve muayene bulgularının tespit edileceği bir muayene ve doktor kontrolüne girmektir.



ŞEKERİNE BAKTIR

23 yaşında 170 santim boyunda 89 kilo erkeğim.

Hesapladım obeziteyim.

Hareket etsem ne zaman kaç kilo veririm?

TESPİTİN doğru. Şişmansın.

Ayrıca acelecisin.

Ayrıca her şeyi hesaplamak istiyorsun. Maalesef tıp bu kadar hesaplayamaz. Her beden tek yaratılmış. Genel bilgi Gerçekleşecek bilgi değil. Yine de hareket zayıflamana yüzde 15-30 katkıda bulunur. Kalan kısmı doğru yapmazsan kalıcı sağlıklı kilo hedefi tutmaz.

Beslenme zamanı, miktarı ve içeriği önemli. Hızlı yer hızlı kan şekerini yükseltirsen önce şişmanlık sonra şeker hastalığı yerleşir.

Hemen İç Hastalıkları Uzmanı'na git. TSH, açlık tokluk glikoz- insülin, kolesterol, trigliserid, EKG, tansiyon ölçümü gibi ilk değerlendirmeleri yaptır.



FAZLASI ZARARLI

Hocam, çok meyve yiyorum.

Bu da kilo yaptı. Ne yapayım?

ZAYIFLATICI bir meyve ye. Yani ananas tüket. Örnek her gün en az iki öğününde meyve tercihin 1 hafta ananas olsun.

Her öğünde yaklaşık yarım veya üçte bir ananas yiyebilirsin.

1 hafta sonra tartıya çık. Sonucu bana ilet ananas içinde bromelain isimli bir enzim var. Bu maddenin zayıflatıcı etkisi olduğu biliniyor.