Macera arama

21 yaşındayım. Adet düzensizliğim var. Sivilcelerden kurtulamıyorum. Şimdi de 3 ayda 10 kilo aldım. Arkadaşım zayıflama için internetten ilaç önerdi. Kullanmalı mıyım?

ANLATTIKLARINA bakılırsa internet malzemeleriyle tedavi olman mümkün değil. TSH, Prolaktin, FSH, LH ve östrojen gibi testleri, ultrason gibi görüntülemeleri yaptırman gerekir. Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Özellikle Polikistik Over Sendromu ve hiperprolaktinemi gibi hastalıklar bütün şikayetlerine neden olabilecek hastalıkların başında gelir. İnternetten alacakların ilaç değildir. Macera arama.



İHMAL ETMEMELİ

28 yaşındayım ve tam 5 aydır adetim düzensiz. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Bir de süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir.

İhmal etme. Bu durum gebe kalmanı da zorlaştırır.



DOKTORA GİT

Evlendikten sonra kilo almaya başladım. Zayıflayamıyorum. Hasta mıyım? Hangi doktora gitmeliyim?

Avukata gitme de hangi doktora gidersen git. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri değiştirir.

Harekesizlik, beslenme alışkanlıkları, yaş, doğumda alınan kilolar, sigara ve alkol şişmanlığa neden olur. Sen de bu nedenlerle kilo aldıysan düzeltmelisin.

Kilo alma devam ederse önce İç Hastalıkları Uzmanı'na başvur.