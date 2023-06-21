47’de aşk bitti!

Bana 'Tansiyon hastasısın' dediler. 47 yaşında erkekliğimi bitirdiler. Tansiyonum olsun daha iyi. Şimdi ben bunu yazan doktoru kime şikayet edeyim?

GERİLME. Şikayet edilecek bir durum yok. Bu tansiyon ilaçlarının beklenen yan etkilerinden biri.

Ama herkeste olmaz. Doktorlukta kehanet yok. İlacı veren meslektaşım bilerek vermedi. Ona haber ver.

İlacı değiştirsin. Tansiyon yüksekliği tedavi edilmezse ileride erkekliğini yine bozabilir. Takibini yap.



GECE YEMEK YEME

Nafiz hocam, uyku bozukluğum var. Sık seyahat ediyorum. Hap kullanamıyorum. Acaba bana başka bir tavsiyeniz olur mu?

İLAÇSIZ tedavi yöntemlerinin en önemlilerinden bir tanesi mıknatıs yatak uygulamasıdır. Yanınızda tüm seyahatlerinizde taşıyabileceğiniz halde bir ince yatak, mat tarzında hazırlanmış bir yataktır. Beden mıknatıslığını düzenler. Yan etkisi yoktur. Bir de yatmadan aşırı yemek yemeyin. Kafeinli içecek tüketmeyin.

Sakıncası yoksa 1 tatlı kaşığı bal ile 1 su bardağı yoğurdu karıştırıp yatmadan 1 saat önce yiyin.



ALERJİK OLABİLİR

26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

EL ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Bunlar için yapılmış tahlilin var mı? Bilmiyorum.

Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı diye bakalım. Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli. Kalanları yaptır.



ISRAR ETME

Nafiz hocam, 2 yıllık evliyiz. Cinsel yaşantımız fena değil. Daha heyecanlı olabilmesi için değişik şeyler yapmak istesem eşime söylemeli miyim? Yoksa sürpriz mi yapmalıyım?

AKLINA geleni eşinle tabi ki paylaş.

Haberi olmadan yapma imkanın yok. Çünkü ikinizin birlikte olduğu bir durum bu. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Kızmayacağı şekilde söylemelisin. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.