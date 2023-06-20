İyice bir dinlen

Eşim TIR şoförü. Kalp krizi geçirdi, şimdi iyi. Ancak ilaç kullanıyor. İlaçların cinsel hayatı bitireceği söylendi! Krizden önce mutluyduk. Şimdi her şey bitti mi? Yardım edin.

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi doğal bir durumdur. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz.

Uygun ve düzenli egzersizler ve hareketler, ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir.

Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı ilişki için uygun olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticileri ilişki öncesinde alınabilir.



PERHİZ ŞART

40 yaşındayım. Son dört aydır sürekli ishalim. Tahliller yapıldı mikrop yok ama antibiyotik kullanıp duruyorum. Ne yapmalıyım?

PANİK yapmayın.

Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir. Uzun süreli ishalin en önemli nedenlerinden birisi de çölyak hastalığı veya gluten enteropatisi dediğimiz hastalıktır.

Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama veya kilo kaybı ve yorgunluk olur.

Bazı tahliller gerekir.

Doktorunuzu tekrar ziyaret edin. Hastalığınızın geçmediğini belirtin. Yeni tahlil ister.



HALSİZ DÜŞÜRÜR

Hocam, arkadaşlarım "Sende iyot eksikliği olabilir" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. Bu durumda hangi şikayetler görülür?

Ne yapmam gerekir?

İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar, hiperlipidemi (kan yağları yüksekliği), tekrarlayan enfeksiyon, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, kabızlık, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.



İLK NEDEN STRES

28 yaşındayım ancak alnımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, olmadı. Daha evlenmedim bile! Ne yapmalıyım?

SİNİR, stres saç döker.

Androgenetik saç dökülmesi çok yaygın dökülme sebebidir.

Olabileceğin en iyisini yapmak için hormonlardan tuzlara, kan sayımından D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir. Beslenme ve uyku düzenin çok önemli.

Ayrıca ozonlu PRP ve dermapen gibi saç kökü canlandırıcı teknikler uygulanabilir. Eşin kılın için seni sevecekse, seni ruhun için seveni bulmayı tercih edebilirsin.